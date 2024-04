Lorena Morlote se enfrenta a Makoke tras su traición en ‘Supervivientes 2024’: «Igual nos matamos»

El cara a cara entre Lorena Morlote y su amiga Makoke era el plató fuerte de la noche para los espectadores de Supervivientes en la noche del martes, aunque tuvieron que esperar hasta pasada la una de la madrugada para verlo. A esa hora pudieron ver que las dos amigas no quedarán en los próximos días para tomar un café, ya que han tenido un gran enfrentamiento en plató.

Tras la decisión de Nagore Robles y saber que hay una concursante que sospecha que podría estar embarazada, pocas personas pudieron ver en directo el reencuentro entre la peluquera y la colaboradora. Morlote, que llegó a la isla con la etiqueta de amiga de la ex de Kiko Matamoros, no ha dudado en hacerse amiga de Laura Matamoros, que no dudó en gritar el famoso ‘Makoke a la calle’ antes de saltar del helicóptero.

Este gesto no ha gustado nada a la malagueña, que no se ha levantado del sofá para recibir a la última expulsada del programa. Tras saludar a sus familiares y amigos, la estilista se ha plantado ante la que era su amiga: «¿Puedo darte un beso? Aunque igual nos matamos», advertía a Carlos Sobera.

Lorena Morlote, centro de las críticas

Sin dar tiempo a poner en contexto a la gente que podía estar viendo el programa, Makoke ha comenzado a echarle en cara que no saliera en su defensa ante los ataques de Laura, aunque Lorena aseguraba que sí lo hizo en varias ocasiones. «No se ha visto en ningún momento. He visto que te reías del ‘Makoke a la calle’ y que me ibais a vetar si montabais una peluquería», ha dicho enfadada.

Tras este primer round, el programa ha recuperado varios vídeos en los que Lorena criticaba de forma clara a Makoke, llegando a decir que su amiga no era su defensora en plató «porque no vale», unas palabras que llamaron mucho la atención hace semanas. Una vez terminado el recopilatorio comenzó la lluvia de «zascas» entre una y otra que ha durado varios minutos.

«Que te diga Laura ‘Makoke no es tu amiga’ y te quedes callada, ¿cuántas veces te has dado golpes en el pecho diciendo que como me ha ayudado Makoke no me ha ayudado nadie?», le ha reprochado la colaboradora. Lorena Morlote se pronunció, asegurando que ha «habido muchísimos momentos que te he defendido y se lo he dicho a Laura», aunque la audiencia no crea eso.

«No se ha visto. Lo que he visto es reírte de que si ‘Makoke a la calle’, con que si me vais a vetar… Yo encantada de seas amiga de Laura, pero no participes en las burlas que me han hecho», ha lamentado la colaboradora de Así es la vida. Todo apunta a que mucho tendrán que hablar las dos para intentar seguir siendo amigas después de su paso por Supervivientes 2024.

Por si no fuera suficiente, la discusión ha terminado con Rocío Madrid uniéndose a la fiesta después de haber salido su nombre en mitad de los gritos. Uno de los reproches de la peluquera hacia la que ha sido su compañera en la isla ha sido que fuera de cámaras no ha dudado en criticar al programa y a su dirección por haberla engañando, algo que la andaluza ha negado.