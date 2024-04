‘Supervivientes 2024’: un concursante podría ser sancionado por un gesto a espaldas de la organización

El pasado domingo pudimos disfrutar de un nuevo debate de Supervivientes 2024 presentado por Sandra Barneda. Una entrega en la que vivimos un gran número de instantes realmente sorprendentes, como la expulsión definitiva de Lorena Morlote y el instante en el que Carmen Borrego descubrió que su hijo José María se había separado de su mujer.

Pero, lejos de que todo quedase ahí, también fuimos testigos de una prueba de recompensa que está dando muchísimo de qué hablar. Y todo por el gesto de uno de los concursantes de Supervivientes 2024 que podría traer graves consecuencias, entre ellas, ser penalizado por la organización del reality.

Estamos hablando, cómo no, de Mario González. Él fue uno de los ganadores de la suculenta pizza XXL, puesto que fue Playa Condena quien se llevó la victoria en la prueba de recompensa. El ex participante de La isla de las tentaciones hizo un gesto que, a primera vista, no se aprecia pero, una vez analizas las imágenes, nos damos cuenta de que ha guardado comida en su bolsillo. Algo que está completamente prohibido y que le podría costar muy caro.

Atentos como se guarda Mario, un trozo de pizza en el bolsillo derecho. pic.twitter.com/pWpD7p3x7x — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) April 1, 2024

Mario González, en el punto de mira por su competitividad en Supervivientes 2024

Si hay algo por lo que el concursante del reality está siendo duramente criticado es, precisamente, por su competitividad. Muchos la califican, incluso, de excesiva. Con cada prueba a la que se enfrenta, queda muy claro que no le gusta en absoluto perder. Cuando lo hace, siempre tira de alguna que otra excusa.

Un ejemplo lo encontramos en el juego de localización del pasado jueves, en el que Mario González tuvo que enfrentarse en duelo con Ángel Cristo Jr. Como consecuencia de una tormenta que estaba acechando los Cayos Cochinos, el ex participante de La isla de las tentaciones aseguró que había perdido contra el hijo de Bárbara Rey porque las tablas de su plataforma «estaban muy mojadas» y, como consecuencia, resbalaban más que las de su contrincante.

Algo que le echó en cara el propio Ángel Cristo Jr en el debate de Supervivientes 2024 del pasado domingo: «Es una persona que no sabe ganar ni perder. Siempre está poniendo excusas, cada vez que hace una prueba le echa la culpa a alguien». Esto provocó que el aludido estallase: «No pongo excusas, he ganado tres pruebas desde que llegué y hasta el otro día no protesté».

El equipo de Supervivientes 2024, ¿actuará para sancionar a Mario González?

Si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que la organización del reality siempre está muy pendiente de las redes sociales pero, a su vez, de las imágenes que se emiten, sobre todo aquellas que se graban durante las pruebas. Jamás permiten que se cometa una injusticia, sobre todo por los compañeros que se han quedado sin la oportunidad de degustar esa pizza XXL.

Por lo tanto, probablemente ya se hayan dado cuenta de que el concursante ha hecho trampas, por lo que no tardarán en mover ficha. De ser así, esta noche en la entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie, Carlos Sobera tendrá la oportunidad de hablar personalmente con Mario González para hacerle saber el castigo impuesto por la dirección del programa.