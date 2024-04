Ángel Cristo Jr estalla contra Mario en ‘Supervivientes 2024’: «Eres un tirillas ciclado»

El pasado domingo 31 de marzo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera, además de conocer que Lorena Morlote era la segunda expulsada definitiva de la edición, fuimos testigos de un nuevo Oráculo de Poseidón, en el que Ángel Cristo Jr dio mucho de qué hablar.

En un momento dado, el hijo de Bárbara Rey escuchó lo que Mario decía de él en la otra playa. Fue entonces cuando, en directo, hizo saber a la audiencia lo que realmente pensaba de él: «Es una persona que no sabe ganar ni perder. Siempre está poniendo excusas, cada vez que hace una prueba le echa la culpa a alguien», aseguró, ganándose el aplauso del público que se encontraba en plató.

Mario González, tras escuchar las palabras de su compañero, decidió responder: «Ha hablado el sabio, él lo sabe todo». Y añadió: «No pongo excusas, he ganado tres pruebas desde que llegué y hasta el otro día no protesté». Respecto a Ángel Cristo Jr, el ex participante de La isla de las tentaciones se sinceró: «Es lo de siempre. Por detrás y provocar».

Ángel Cristo Jr. se enfrenta a Mario y se lleva el aplauso del público 💣💥 🏝 #ConexiónHonduras4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/RRIVZgz2vp — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

Fue entonces cuando el hermano de Sofía Cristo estalló, dejando muy claro que bajo ningún concepto iba por detrás: «Yo te digo las cosas a la cara». Esto ha provocado que Mario dejase muy claro que, de todos los que están ahí, él es el único que es capaz de decirle todo lo que piensa a la cara. ¡Pero no todo quedó ahí!

En un momento dado, Ángel Cristo Jr sorprendió con un comentario hacia Mario: «Eres un tirillas ciclado». Posteriormente, aseguró que su ex compañero de playa le había insultado y le había llamado de todo: «Me estaba criminalizando, desde el primer día le he caído mal», aseguró frente al resto de concursantes de Supervivientes 2024.

Dadas las circunstancias, Claudia acabó pronunciándose sobre este asunto para sacar la cara por su actual pareja: «Eres un maleducado», mientras que Mario siguió pronunciándose sobre Ángel Cristo Jr: «Me has caído mal porque te crees superior al resto». Lejos de que todo quede ahí, el hijo de Bárbara Rey continuó echando más leña al fuego, dirigiéndose a Mario: «Tú y Claudia nunca os vais a votar. Es una vergüenza. Lo único que queréis subir son los seguidores».

Cruce de acusaciones entre Ángel y Mario 😳 ¿A quién apoyáis en este conflicto?

🔁 Ángel Cristo Jr.

♥ Mario 🏝 #ConexiónHonduras4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/jUaO49W2bY — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

El ex participante de La isla de las tentaciones volvió a estallar: «Has dicho que quieres estar tres semanas e irte a hacer programitas fuera». Como no podía ser de otra manera, Sandra Barneda quiso saber la opinión del resto de compañeros respecto a este asunto. Miri no tardó en pronunciarse, alegando que el hijo de Bárbara Rey «pierde las formas» cuando habla de esa manera.

Lejos de que todo quede ahí, fuimos testigos de cómo la presentadora de Supervivientes: Conexión Honduras cortó de manera radical la situación, dejando muy claro que no le estaba gustando en absoluto lo que estaba escuchando en esos momentos: «Estás diciendo cosas, sobre todo tú Ángel, que te vas a arrepentir».