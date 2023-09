Jorge Rey ya habla de las ‘consecuencias’ que sufrirá España en otoño: están pasando cosas

Jorge Rey habla de las consecuencias que sufrirá España en este otoño que estamos atravesando antes de tiempo. La situación parece que no mejorará, sino que irá a peor, después de estas terribles lluvias torrenciales que nos han acompañado el fin de semana. Uno de los jóvenes que no ha dudado en exponer situaciones que han acabado siendo preocupantes, como el DANA o las lluvias abundantes, ya sabe qué pasará en España en otoño y no es nada bueno. Toma nota de la última predicción de Jorge Rey, están pasando cosas durante estos días.

Las terribles consecuencias que sufrirá España en otoño según Jorge Rey

"Agosto seca las fuentes y septiembre se lleva los puentes" 🔴NUEVA BORRASCA PONE A ESPAÑA BAJO RIEGO ▪︎ Ya disponible en mi canal de YouTube

– https://t.co/uNKK7gCkcn#JorgeRey #tormentas #España #filomena #eltiempo pic.twitter.com/lRzeaBw2H7 — Jorge Rey (@eltiempoconjr) September 1, 2023

España sufrirá terribles consecuencias este otoño según Jorge Rey, las señales indican que se acerca un cambio de tiempo significativo. Tocará esperar para ver qué es lo que pasa en estos días que están por llegar, las cabañuelas es el sistema que usa este adolescente y que nunca falla, dando lugar a resultados sorprendentes.

Este verano se han visto signo de frío intenso. Uno de los elementos más destacados son las avispas que han sido las encargadas de darnos una dura advertencia. Tal y como dice el dicho: “Año de avispas, año de ventiscas”. Un cambio en el tiempo que nos golpea de lleno y nos ha llevado a una situación preocupante.

El otro elemento que hace pensar a Jorge Rey de que se avecinan cambios importantes es el comportamiento de las golondrinas. Estos animales que han llegado antes de tiempo y manifiestan una serie de anomalías en lo que sería habitual, han sido las que han lanzado una nueva alerta. Nos espera un otoño que según este experto en predecir el tiempo con métodos tradicionales, no será nada habitual.

Llegan lluvias abundantes y según Jorge Rey estaremos ante un otoño con más inestabilidad y muy húmedo. Radicalmente distinto al que hemos dejado atrás y con unas cifras nunca vistas hasta la fecha. No afectará de lleno un temporal de lluvias que puede acabar con la sequía del 2023.

Unas anomalías y unas lluvias que predicen unas cosechas un poco más abundantes que las que dejamos atrás. El mal tiempo ha dado algunos resultados que hasta la fecha no se esperaban, pese a que Jorge Rey advirtió de la violencia de las precipitaciones, marcando desde hace semanas la llegada de lluvias torrenciales, no se ha podido evitar el desastre. El tiempo es complicado de predecir con exactitud donde caen las precipitaciones, aunque se advierte a la población y se consiguen evitar más daños personales.