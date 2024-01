Jorge Rey reconoce su liada y anuncia algo muy importante

Jorge Rey el joven que en su día predijo la llegada de Filomena reconoce su liada y anuncia algo muy importante que todos estábamos esperando. El estudio del tiempo no siempre es fácil, especialmente cuando nos enfrentamos a algo que puede ir variando con el paso de las horas. La meteorología no es exacta, ni con los complejos mapas del tiempo, ni con la ayuda de una serie de elementos que quizás no contábamos, los métodos tradicionales de toda la vida también pueden fallar, algo que Jorge Rey ha reconocido.

Reconoce su liada Jorge Rey

El experto en el tiempo que en su día fue el primero en predecir la llegada de Filomena esta semana anuncio nieve abundante. Algo que no se ha producido y que ha traído algunos cambios importantes en la forma de ver llegar estas tormentas que no acaban siendo tal como nos esperábamos.

España parece que se resiste a emprender un invierno que puede tener consecuencias inesperadas.

Todas las miradas están puestas en este cambio de ciclo que podemos empezar a ver en breve, sin duda alguna nos preparamos para un cambio climático que quizás nadie hubiera imaginado hace unos años, pero acabarás siendo una realidad en unas horas.

Antes de hacer un nuevo pronóstico Jorge Rey renoce su liada, de nuevo Filomena nada, sino todo lo contrario. La borrasca no ha traído nada de lo que se esperaba, sino más bien ha mostrado su timidez a la hora de dejar salir un agua, convertida en nieve que ha caído en pocas cantidades. La previsión del tiempo a veces se equivoca.

Lo más importante es que las alertas han estado activadas para dar paso a una situación nunca vista. El cambio de tiempo ha sido una realidad con algunas reticencias. Lo que parecía imposible ha sido posible y según Jorge rey es solo una pequeña parte de lo que está llegando y que puede acabar siendo un cambio de ciclo importante.

Esta semana quizás no hemos visto las borrascas aparecer y descargar con la fuerza que hace unos días esperábamos, pero lo peor podría estar a la vuelta de la esquina. Jorge Rey tiene muy claro qué nos estará esperando en estas jornadas que estamos a punto de emprender.

Anuncia algo importante

Las lluvias parece que sí que serán una realidad: “lluvias importantes en la mitad oeste, especialmente en el noroeste». Algo que será bienvenido, ya que España se encuentra en parte en emergencia climática. Si bien es cierto que no todo el país está en la misma situación, sí que está dando de qué hablar en algunos puntos.

La AEMET coincide con su previsión y alerta que: “Precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes en el oeste de Galicia. Viento con rachas muy fuertes en montañas del centro este y sudeste. Aumento notable de temperaturas mínimas en amplias zonas de la Península.” Este fin de semana serán los fenómenos más significativos.

La lluvia parece que será una realidad: “En la Península y Baleares se prevé la entrada de un frente atlántico asociado a la borrasca Hipólito, en principio poco activo, con abundante nubosidad que se extenderá de oeste a este y que dejará precipitaciones en la mitad noroeste, débiles, dispersas y ocasionales en general. En Galicia serán más abundantes, especialmente en su parte oeste, donde podrían ser localmente fuertes o persistentes e ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. En el área mediterránea habrá nubosidad media y alta y no se descarta alguna precipitación en prelitorales catalanes y valencianos. En Canarias predominarán las nubes altas con intervalos nubosos en las islas occidentales y sin descartar alguna precipitación débil, más probable en La Palma.”

Es bienvenida ya que supone que algunos embalses que necesitan agua se puedan empezar a llegar, pero con ciertas modificaciones. No caerá la esperada nieve ya que con este frente llegará también un aumento de las temperaturas en casi todo el país: “Temperaturas en aumento acusado casi generalizado, incluso notable en amplias zonas en las mínimas. En Canarias pocos cambios, con valores muy altos para la época del año. Las heladas seguirán perdiendo intensidad y extensión, quedando restringidas a Pirineos y depresiones del nordeste y, de forma dispersa, en zonas de la Meseta”.

El otro fenómeno significativo será el viento: “Se prevé viento de componentes sur y oeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en el litoral de Galicia y en Baleares y rachas muy fuertes en montañas del centro este y sudeste. En Canarias viento moderado de componente sur.”

Por lo que será un fin de semana de lluvias que son el gran anuncio de un Jorge Rey que esta vez está preparado para darlo todo en una previsión que dará muchas alegrías. Volvemos a vivir un invierno suave y con tiempo para todo.