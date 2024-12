Lo que va a pasar en 2025 no nos va a gustar nada, siguiendo las directrices de Jorge Rey no es nada bueno. Nos espera un año nuevo como el que nunca hubiéramos pensado que tendríamos, con lo peor de un invierno que parece que se convertirá en nuestro peor enemigo en todos los sentidos. Afrontamos un destacado cambio de ciclo que en cierta manera acabará siendo el que nos acompañe en unos días en los que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Este 2025 ha acabado siendo el que nos ha acompañado en unas jornadas en las que quizás debemos tener en cuenta determinados cambios de ciclo que hasta el momento nunca hubiéramos pensado. Son días en los que estamos pendientes de una situación poco común que hasta el momento no teníamos en cuenta. El momento de hacer planes para las vacaciones y el puente, ha llegado y lo hará de tal forma que debemos estar atentos a un método que adelanta a los demás. Son las cabañuelas las que debemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante.

Lo que pasará este 2025 no parece que sea nada bueno en cuanto al tiempo se refiere, lo dice un joven que es experto en adelantarse al resto, un Jorge Rey que sabe bien qué tenemos por delante y todo lo que estamos deseando empezar a tener. Una opción de lo más recomendable que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no teníamos pendiente.

Es un año en el que todo acabará siendo posible, especialmente si tenemos en cuenta lo que dejamos atrás. Un 2024 de récords absolutos que pueden llegar a sumergirnos en lo peor de unas jornadas que realmente pueden hacernos pensar en lo peor de un tiempo en el que todo es posible.

La situación va cambiando por momentos y puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo. Son días en los que tenemos que empezar a visualizar determinados cambios que serán los que harán realidad algunas situaciones poco comunes. Es el momento de apostar claramente por un giro de guion que acabará siendo el que se adapte a nuestras necesidades. Será un año muy movido según esas cabañuelas que rara vez se equivocan.

Así será la previsión del tiempo

En enero vamos a tener un tiempo muy movido, por lo que tocará estar pendiente de una previsión del tiempo en la que todo es posible. Con una serie de detalles que serán los que nos harán reaccionar en estos días que tenemos por delante. Un cambio de año que puede llegar a ser especialmente peligroso para los desplazamientos.

Mientras muchos empiezan a mirar al fin de esta etapa, otros, viven pendientes de este puente de diciembre que arrancará con una semana de contrastes. La AEMET y Jorge Rey se ponen de acuerdo con una previsión el tiempo que será cambiante en estas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos dicen los expertos de la AEMET: «Se prevé una tendencia a la inestabilización en la Península y Baleares con el paso de un frente, dejando nubosidad y precipitaciones, en general débiles, desplazándose de oeste a este y afectando a la mayor parte de la mitad norte peninsular, con probabilidad de ser en forma de nieve en el Pirineo, bajando la cota hasta 1700/1900 metros. Se prevén más abundantes en el Cantábrico, y no se descarta que pudieran acabar afectando de forma ocasional a puntos de la meseta Sur, extremo occidental de Andalucía y sistemas Béticos. Del mismo modo, podría producirse algún chubasco al final del día en el norte de Baleares. Tras el paso del frente tenderá a poco nuboso de oeste a este. En Canarias, es probable que una DANA deje también un tiempo inestable en las islas occidentales. Si bien existe incertidumbre en función de la posición final de la DANA y parece que las precipitaciones se darán en el mar, no se descarta que tanto las precipitaciones como las tormentas puedan llegar a ser fuertes y/o persistentes. Tiempo más estable con intervalos de nubes altas en las islas orientales».

Siguiendo con la misma previsión: «Brumas y nieblas matinales, con probabilidad de ser densas y persistentes, en el Ebro y depresiones del nordeste. También probables, pero más aisladas, en litorales orientales peninsulares, meseta Norte y Baleares. Probable calima débil en las islas Canarias y en el suroeste peninsular. Las temperaturas máximas tenderán a descender, notablemente en el Cantábrico, y con aumentos en la fachada oriental y Baleares. Las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y tercio oeste, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del extremo norte. Soplará levante en el Estrecho y Alborán tendiendo a poniente, vientos de componente norte en Galicia y predominio de la componente oeste en el resto, flojos en interiores y moderados en litorales, tendiendo a establecerse el cierzo y la tramontana al final, cuando se prevén intervalos de fuerte en Ampurdán. En Canarias soplarán alisios».