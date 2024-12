Jorge Rey se adelanta a todos y confirma lo que pasará en el puente de diciembre: «El fin de semana…»

Lo que va a pasar en el puente de diciembre nos lo dice un Jorge Rey que se adelanta a todos y confirma lo que pasará en breve. Este fin de semana será mejor que nos preparemos para un cambio que puede llegar a ser el que marque un antes y un después. Son días en los que empezaremos a ver lo que nos está esperando en uno de los festivos más esperados del momento en este mes de diciembre en el que tenemos por delante unos días de gran actividad.

El experto en el tiempo Jorge Rey no duda en darnos más datos de un puente de diciembre en el que tendremos que estar preparados para todo. Con una situación cambiante que puede ser fundamental en estas próximas jornadas. Debemos enfrentarnos a un cambio de ciclo que realmente puede acabar marcando la diferencia. Después de un otoño para el que quizás no estábamos del todo preparados con un tiempo más extremo de lo esperado, en especial con unas lluvias intensas que no se han visto en años, llega un invierno con novedades destacadas.

Se adelanta a todos Jorge Rey

El joven Jorge Rey no duda en adelantarse a todos, especialmente en cuanto al tiempo se refiere no duda en usar un método tradicional que acierta siempre. Las cabañuelas se han convertido en el mejor aliado de una serie de elementos que serán las que marcarán un antes y un después.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando en unos días en los que quizás hasta ahora no habíamos pensado en todo lo que nos espera. Una situación que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo.

Este joven sabe muy bien qué tenemos por delante y la manera en la que vamos a afrontarlo. Llega un marcado cambio de ciclo que realmente se convertirá en esencial y que puede acabar siendo el que nos permita hacer realidad una serie de cambios fundamentales.

Este puente de diciembre parece que tendremos un cambio que puede ser significativo. Jorge Rey define este puente de diciembre como: «tranquilo y agradable», al igual que el inicio de este mes que nada tendrá que ver con el final, algo que coincide con la AEMET.

Esto es lo que pasará este puente de diciembre

El mes de diciembre ha empezado con una serie de fenómenos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Emprendemos una nueva etapa que puede acabar siendo una de las más especiales del año.

Tal y como nos dicen los expertos de la AEMET: «Se prevé que las altas presiones tiendan a desplazarse al este peninsular, permitiendo el paso de un frente atlántico desde el oeste que dejará cielos nubosos en el tercio occidental peninsular con precipitaciones en Galicia y Asturias acompañadas de tormentas ocasionales, que se espera sean persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia. Asimismo, podrían acabar afectando ocasionalmente a otros puntos del cuadrante noroeste peninsular, oeste de la meseta Sur y Béticas orientales. El resto de la Península y Baleares seguirán bajo la influencia del anticiclón, con intervalos de nubes medias y altas asociadas al frente, y nubosidad baja matinal dejando brumas y nieblas, con probabilidad de ser densas y persistentes, en el Ebro, depresiones del nordeste, así como en el norte de Castilla y León. También podrían darse de forma más dispersa en zonas del litoral oriental peninsular, norte de la meseta Sur y Baleares. En Canarias se prevén cielos poco nubosos al principio, con tendencia a ir a más la nubosidad a lo largo del día en el oeste del archipiélago, y con probabilidad de acabar produciéndose precipitaciones y tormentas en sus nortes. La calima tenderá a menos respecto a días previos en Canarias, pudiendo darse también en el sur y oeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas tenderán a descender en Canarias, Galicia, Ebro y tercio sur peninsular, mientras que las mínimas lo harán en Canarias y oeste de Galicia, con aumentos en el resto de la mitad norte y extremo suroeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Posibles heladas débiles en Pirineos.

Soplarán vientos flojos de componente sur en el Cantábrico, cuadrante noroeste y mitad norte del área mediterránea, moderados en el oeste de Galicia. Vientos flojos de componente este en el resto del Mediterráneo, con levante moderado en el Estrecho y Alborán, y predominio de vientos flojos variables o calmas en el resto. En Canarias los vientos del este darán paso a la componente norte en las islas occidentales». Por lo que estaremos pendientes de este cambio de tiempo que tenemos por delante.