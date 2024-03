Jorge Javier Vázquez estalla: la petición más desesperada del presentador de Telecinco

El estreno de ‘Supervivientes’, programa capitaneado por Jorge Javier Vázquez, alcanzó un 21.7% de share. Es decir, una cuota de pantalla muy atractiva que supone un nuevo éxito en el currículum del presentador. Tal y como el mismo ha escrito en su blog, ese día recibió una señal y por ese motivo supo que el estreno de su programa sería bien recibido por la audiencia.

«Siempre que ha sucedido algo importante en mi vida se me ha despegado una funda. Me sucedió el día antes de comenzar la universidad. Al darle un mordisco a un bocadillo de pan con tomate, tortilla con jamón dulce y queso que me había preparado mi madre uno de los dientes frontales se quedó en el intento. El día antes de empezar ‘Sálvame’, el de madrugada, me sucedió lo mismo con otra funda delantera», empieza diciendo.

Según cuenta, dos días antes del lanzamiento de ‘Supervivientes 2024’ también tuvo que ir al dentista por un problema del mismo estilo. Es muy supersticioso y consideró que este detalle le iba a traer suerte. Así ha sido, pero no se conforma y quiere más. El comunicador ha utilizado sus redes sociales para lanzar una petición desesperada: quiere hacer anuncios. Insiste en que ha visto a muchos famosos promocionar cosas sin ningún tipo de estilo, según su punto de vista. Por eso considera que está «desaprovechado» y que él podría realizar la misma función obteniendo unos resultados bastante mejores.

Jorge Javier Vázquez lleva muchos años en Mediaset y estaba vinculado a La Fábrica de la Tele, productora que ha experimentado un gran cambio en las últimas semanas. Ahora se llama de otra forma y de momento no opera en Telecinco, pero ¿qué pasará en un futuro? Cada vez son más los que aseguran que ‘Sálvame’ podría volver en cualquier momento. Supuestamente los creadores de este formato están negociando con Netflix para lanzar un espacio en directo que podrá verse en la citada plataforma.

La petición desesperada de Jorge Javier Vázquez

Tal y como ha salido publicado, María Patiño y Terelu Campos serán las encargadas de presentar el nuevo ‘Sálvame’. Esto deja a Jorge Javier Vázquez en una posición muy delicada, aunque el comunicador continúa ejerciendo sus funciones en ‘Supervivientes’. Pero él ya está buscando un plan B, así que ha utilizado sus redes sociales para pedir a las empresas que le contraten como influencer.

«Soy Jorge Javier Vázquez, tengo 53 años y soy un profesional de reconocida solvencia. Tengo un Premio Ondas, controvertido. Tengo un premio en el Festival de Vitoria al Mejor Presentador, aquí ya unanimidad. He hecho muchísimas horas de directo, un sinfín de programas, ahora hago menos», empieza diciendo mientras bromea con su situación actual en televisión. Desde que quitaron ‘Sálvame’, únicamente ha presentado ‘Cuentos Chinos’, pero el proyecto no llegó demasiado lejos por los malos datos de audiencia.

Así que ahora Jorge Javier va más allá y asegura: «Quiero hacer publicidad. Veo a mucha gente que hace campañas de publicidad y me da un envidia que lo paso fatal. Y digo, pero vamos a ver, ¿yo por qué no lo hago? ¿Por qué las marcas no me llaman?» habrá que esperar un tiempo para ver qué sucede después de esta petición, aunque cabe recordar que el catalán ya ha protagonizado algún anuncio.

Las confesiones de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez reapareció en ‘Supervivientes’ después de estar varios meses alejado de la pequeña pantalla. La desaparición de ‘Cuentos Chinos’ hizo saltar las alarmas y fueron muchos los que pensaron que el presentador estaba atravesando un momento delicado. Por eso ha sorprendido tanto que en el reality de supervivencia se haya mostrado tan seguro de sí mismo. Ahora sabemos el motivo. Vázquez explica en su blog de ‘Lecturas’ que ha aprendido a leer las señales de la vida, por eso estaba convencido de que su regreso iba a registrar buenos datos de audiencia y pudo relajarse, ofreciendo así su versión más desenfadada.

«Es la manera que tiene el universo de decirme que esté muy tranquilo, que la edición va a ser un éxito», comenta cuando habla de su visita al dentista. Y añade: «La vida te habla, pero tienes que estar muy atento a las señales que te va enviando. El asunto es que me he dado cuenta de que he perdido la costumbre de trabajar. También es verdad que estaba yo algo inquieto por la vuelta».

De momento Telecinco no ha confirmado cuál será el futuro de Jorge Javier después de ‘Supervivientes’. El concurso durará alrededor de tres meses. Normalmente Vázquez se marchaba el verano completo y regresaba en septiembre, pero ¿qué pasará ahora que ya no tiene tanta demanda como hace unos años? Es una pregunta que ni el mismo sabe contestar, de ahí que esté intentando abrirse camino en el mundo de la publicidad.