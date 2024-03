‘Supervivientes 2024’ es testigo de la primera gran bronca de la edición: «Una auténtica batalla campal»

Supervivientes 2024 ha aterrizado de forma oficial en Telecinco y, tras pocos días de su estreno, ya ha tenido lugar uno de los enfrentamientos más fuertes de la edición. La pasada noche del domingo 10 de marzo el reality regresó al prime time de la cadena de la mano de su primer debate.

Una emisión dirigida por Sandra Barneda donde los espectadores fueron conocedores de las últimas horas vividas por las celebridades en el reality. Todo ello sumado al anuncio de los dos nuevos concursantes que se unen a la edición: Kiko Jiménez y Laura Matamoros. Un regreso a los Cayos Cochinos donde los participantes han tenido la oportunidad de volver a vivir la experiencia del concurso tras años de su edición.

Kiko Jiménez y Laura Matamoros son los nuevos concursantes de S|V 2024 #ConexiónHonduras1 pic.twitter.com/zWkQZZV8pn — Mediaset España (@mediasetcom) March 10, 2024

Las emociones estaban garantizadas en el primer debate de Supervivientes 2024, y vaya si cumplieron las expectativas. De esta manera, el público fue conocedor de como Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, volvió a protagonizar un fuerte enfrentamiento con sus compañeros.

Si durante la convivencia previa a la isla Cristo tuvo un duro cara a cara con Carmen Borrego, ahora la llama ha terminado de prenderse. De hecho, y según informó la presentadora de Supervivientes 2024, la discusión duró una hora. «La isla es una auténtica batalla campal. La bronca ha durado una hora», informaba Sandra Barneda. Una pequeña premisa con la que el programa ya adelantaba que las emociones en Honduras estaban a flor de piel entre los concursantes.

Ángel Cristo Jr. se ha ganado más de un enemigo en muy poco tiempo, siendo Mario González el último en sumarse a la lista. El ex participante de La isla de las tentaciones es el líder del grupo, por lo que no dudó en plantarle cara a Cristo por sus críticas ante la cabaña que había construido. «Nadie está discutiendo cómo está la cabaña hecha», le dijo Mario. «Yo he vivido en una carpa muchos años y dije que estaba mal», le recordó Ángel.

El grupo está MUY dividido 💣💥 ¿De parte de quién estás? 🤔

🔁 Ángel Cristo Jr.

♥ El resto del grupo 🏝 #ConexiónHonduras1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/fNUZVaLQ9Z — Supervivientes (@Supervivientes) March 11, 2024

«Que sí, que tú has hecho todo. Se lo habrás dicho a una iguana, ¡nadie te oyó!», le respondió González. Lejos de quedar ahí, la disputa fue subiendo de magnitud. «Tu lenguaje corporal lo dice todo, tiene un problema con su carácter», continuó criticándole Cristo. Ante ello, este último desmontó la cabaña por completo y con ayuda de Miri comenzó a construir la suya propia.

«Lo único que yo le pedía es que antes de que estuviéramos dos horas dejándonos el lomo en una cabaña que era una mierda, lo dijera antes y ayudara», comentó Mario en el Oráculo de Poseidón. Tiempo después, Ángel Cristo Jr., sin venir a cuento, dijo que su madre le confesó a Ana que había hecho un montaje con Bigote Arrocet para fastidiar a María Teresa Campos.

Un tema que tocó de cerca a Carmen Borrego y por el que también se enfrentó a él. «No metas a la gente de los demás», le pedía Mario González. «Tú no te tienes que meter nada de lo mío, porque eres un ignorante», le contestó Cristo. Una discusión por la que se alzó la bandera roja y que se verá en Supervivientes: Tierra de Nadie.