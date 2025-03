El popular aventurero Jesús Calleja ha escrito su nombre en la historia al convertirse en el tercer español en viajar al espacio. Conocido por su espíritu intrépido y su pasión por la exploración, el presentador de televisión dio un paso más allá de la Tierra para vivir una experiencia que ha cambiado su visión del mundo y de la vida. Su viaje, que tuvo una duración de diez minutos fuera de la atmósfera terrestre, ha dejado una huella imborrable en su mente y en su forma de entender el universo. Antes de embarcarse en esta arriesgada aventura, la principal preocupación de la madre de Jesús Calleja era una sola: que su hijo regresara a salvo y con «la cabeza bien puesta».

Sin perder su característico sentido del humor, decidió gastar una broma pesada a su madre al decirle que ya tenía programado un segundo viaje espacial. La reacción no se hizo esperar, pero al final, todo quedó en risas y alivio al ver que Calleja regresó sano y salvo a la Tierra. Todo esto se lo ha explicado a Ana Rosa Quintana durante una entrevista en El Programa de AR. Según cuenta, después de su ansiada aventura ha sacado una conclusión: «Hay algo».

Uno de los aspectos que más sorprendió a Jesús Calleja fue la apariencia de la Tierra desde el espacio. «Es un círculo perfecto, lo esperaba en relieve, pero es totalmente redondo. Verlo flotando allí es algo que mi cerebro no había programado», empieza diciendo. El aventurero también describió la atmósfera terrestre como una capa fina y frágil, comparable al gel que se usa en las ecografías. Además, destacó lo imponente que resulta el sol visto desde fuera de la atmósfera: «Es una llamarada tremenda que no puedes ni mirar. Da miedo».

La formidable aventura de Jesús Calleja

Si hay algo que ha cambiado en Jesús Calleja tras su experiencia en el espacio, es su percepción sobre la muerte. «No creo que realmente muramos. La energía no se destruye, se transforma. Somos átomos, somos energía. Allí arriba lo entendí de una forma que no se puede explicar con palabras», afirmó con una convicción absoluta.

Estas declaraciones han generado un gran impacto, ya que muestran a un Calleja que ha reflexionado profundamente sobre la existencia y el universo. Al ser preguntado por Ana Rosa Quintana si ahora creía en Dios, el presentador dejó claro que no se trata de religión, sino de una comprensión diferente de la realidad: «Hay algo, pero no en el sentido en que solemos pensar. Es un destello que me sacudió y que no olvidaré».

Para Jesús Calleja, su viaje espacial no ha sido suficiente. «Volvería mañana mismo si pudiera», confiesa con entusiasmo habitual. Su pasión por la exploración no conoce límites y, de hecho, ha expresado su intención de formar parte de futuras misiones. «He levantado la mano para irme de nuevo», asegura, dejando claro que está dispuesto a seguir descubriendo los secretos del universo. También ha propuesto la inauguración de una estación espacial en colaboración con la misma compañía que organizó su viaje. «Sería un sueño hecho realidad», afirmó, aunque aún no hay detalles sobre si su propuesta podría materializarse.

El regreso de ‘Universo Calleja’

Jesús Calleja se encuentra preparando el regreso de Universo Calleja, su programa de aventuras en Mediaset. Esta nueva temporada contará con la participación de grandes nombres del mundo del espectáculo, como Santiago Segura, David Bisbal, Belén Rueda y Ágatha Ruiz de la Prada. «Va a ser divertidísimo verlos fuera de su zona de confort», adelanta cuando le piden que dé alguna pista sobre este proyecto.

Uno de los momentos que promete ser más cómicos es la experiencia de Ágatha Ruiz de la Prada en un entorno extremo sin baño ni comodidades. «Os vais a morir de la risa», aseguró Calleja. A pesar del éxito del programa, no todos los famosos están dispuestos a sumarse a las aventuras del presentador. Ana Rosa Quintana dejó claro que no participará, alegando que sus compromisos diarios y su aversión a ciertas experiencias extremas la alejan de este tipo de desafíos. «Yo ya le he dicho que no voy a ir porque hago programas diarios y porque lleva a la gente a unos sitios que no… Si fuese a un spa, sería otra cosa», bromeó. También ha confesado que su miedo a los tiburones es otra razón por la que no se atrevería a participar en una de las expediciones de Calleja: «Los tiburones ya los tengo aquí dentro».

A pesar de haber alcanzado un hito impresionante, Jesús Calleja no planea detenerse. Su deseo de seguir explorando el mundo y el universo está más fuerte que nunca. Ya sea en la Tierra o fuera de ella, su espíritu aventurero sigue en busca de nuevas emociones. Esa es la razón por la que continúa trabajando en Cuatro, poniendo a prueba a los famosos del momento e invitándoles a vivir aventuras que nunca dejan indiferente a nadie.