Jessica Bueno habla claro sobre su embarazo: no se corta ni un pelo

Jessica Bueno, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Después de más de seis meses de relación con el cantante Luitingo, a quien conoció en la casa de Guadalix de la Sierra, la modelo ha encontrado una estabilidad emocional que la tiene radiante. Su historia de amor comenzó como una simple amistad, dado que Jessica entró a ‘Gran Hermano VIP’ enamorada de otra persona. Sin embargo, de un momento a otro se dio cuenta de que tenía que empezar de cero y dejó a Pablo Marqués para darle una oportunidad a su compañero de concurso.

Actualmente, Jessica y Luitingo forman una de las parejas más sólidas de la crónica social. Tanto es así que se ha rumoreado en más de una ocasión con un posible embarazo, pero ¿qué hay de cierto? La ex de Kiko Rivera ha dado un golpe en la mesa y ha hablado muy claro sobre el tema, pero antes de entrar en detalles debemos analizar el contexto. La pareja decidió tomarse unos días de descanso en Cádiz, una escapada romántica que ha sido motivo de conversación en redes sociales debido a las imágenes que la modelo compartió en su perfil de Instagram. Las fotos desataron muchas especulaciones y cada vez son más los que aseguran que Bueno está esperando un bebé.

Jessica Bueno desvela si está embarazada

Para callar los rumores y aclarar la situación, Jessica Bueno publicó un contundente vídeo en sus redes sociales desde la habitación de su hotel, donde aparece en bañador. En las imágenes, la modelo niega rotundamente estar embarazada. «Esta es mi tripa. Yo sinceramente no sería capaz de preguntar a una mujer o dar por hecho… Si una mujer no ha comunicado que está embarazada puede haber mil historias detrás. Me parece una falta de respeto porque vea algo de tripa decir eso. Puede ser constitución, puede ser porque haya comido más o que esté con el periodo», declara visiblemente molesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Jessica Bueno también aprovechó para explicar los cambios en su cuerpo debido a sus tres embarazos anteriores. «A causa de mis tres embarazos, tengo diástasis abdominal. Mi abdomen está separado o flojo y a lo largo del día cuando voy comiendo pues se me va inflamando la tripa. También tengo una hernia abdominal y no puedo trabajar el abdomen como me gustaría», detalló. De esta forma zanjó la polémica y dejó claro que es importante respetar al aspecto físico de todas las mujeres.

El importante mensaje que ha lanzado Jessica bueno

La modelo subrayó la importancia de respetar el cuerpo de cada mujer y entender que puede cambiar por diversas razones que no siempre están relacionadas con un embarazo. «El cuerpo de cada mujer es único y puede cambiar por diversas razones, no solo por un embarazo. Simplemente podéis decir que no os gusta mi tripa, en vez de decir que estoy embarazada. Hacer suposiciones sobre el cuerpo de alguien puede resultar incómodo o incluso hiriente. Es mejor evitar preguntar si una mujer está embarazada a menos que ella misma lo mencione. Respetemos la privacidad y la autonomía de cada persona en cuanto a su cuerpo y sus decisiones», ha comentado la influencer en Instagram.

Las declaraciones de Jessica Bueno han sido bien recibidas por muchos de sus seguidores, quienes valoran su sinceridad y valentía al abordar un tema tan personal y delicado. En un mundo donde la imagen pública está constantemente bajo escrutinio, Jessica ha dado una lección sobre la importancia del respeto y la empatía hacia los demás.

La modelo no quiere ampliar la familia con Luitingo

Jessica ha dejado claro que no está embarazada y ha utilizado esta oportunidad para destacar la importancia de respetar el cuerpo y la privacidad de las mujeres. Hace unos meses ya recalcó que no quería ampliar la familia, pues ella tiene tres hijos y considera que es una cifra más que suficiente para echar el freno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

La modelo pensó que su postura era egoísta, por eso habló con Luitingo y le dejó claro que no estaba dispuesta a ampliar la familia. Él lo aceptó, pues está muy enamorado y piensa que la voluntad de Jessica no es ningún problema.

«Es egoísta por mi parte. Tú no has sido padre, no has formado una familia», le dijo Jessica en una ocasión. El cantante prometió que estaba feliz así, que no necesitaba nada más y que no quería romper con ella por ese motivo.