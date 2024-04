Jessica Bueno explica el motivo por el que no puede ser madre

Jessica Bueno y Luitingo se conocieron en ‘Gran Hermano VIP’ y su relación ha estado cargada de polémica desde el primer momento. Cuando la modelo entró al concurso estaba enamorada de otra persona, pero no pudo evitar frenar sus sentimientos y acabó formalizando su relación con el cantante. A pesar de que muchos han dudado de esta historia de amor, ambos disfrutan de un noviazgo estable e incluso se han planteado la posibilidad de ampliar la familia. Luitingo quiere ser padre y Jessica entiende perfectamente estos intereses, pero después de mucho pensarlo le ha dicho: «Yo no puedo darte un hijo».

La influencer considera que es una postura muy egoísta por su parte, pero ella ya sabe lo que es la maternidad. Recordemos que se quedó embarazada de Kiko Rivera y después de Jota Peleteiro, con quien no ha acabado bien. Considera que lo mejor es centrarse en sus pequeños y no darles un hermanito, a pesar de que Luitingo se quede con las ganas. También ha dejado claro que el artista ejerce una figura paternal con sus niños, pero entiende que quiera dar un paso más. El problema es que Jessica ha atravesado situaciones bastante delicadas, por eso ahora prefiere disfrutar de la etapa que está viviendo.

La exnovia de Kiko Rivera ha sido uno de los rostros más cotizados de la crónica social. Ahora está de plena actualidad porque protagoniza junto a Luitingo un podcast llamado ‘Un cuento imperfecto’, espacio donde han hablado de sus planes frustrados para ser padres. «Conmigo no vas a poder», le ha advertido ella. «Es egoísta por mi parte. Tú no has sido padre, no has formado una familia», reconoce. Después recuerda que ella ya tiene a Fran, fruto de su historia de amor con Kiko, Jota y Alejandro, nacidos durante su romance con Jota Peleteiro.

Jessica Bueno ha superado su mal momento

Después de separarse de Jota Peleteiro, Jessica Bueno atravesó una etapa muy delicada porque se vio envuelta en una gran polémica. Los rumores no se hicieron esperar y fueron muchos los que sospecharon de una posible infidelidad. El foco fue a parar al futbolista, quien no consiente estar en el centro de la crónica social, así que se defendió atacando. Cuando descubrió que Bueno había vuelto a enamorarse de un hombre llamado Pablo, quien fue novio de la actriz Lara Dibildos, estalló en sus redes y puso en duda esta historia.

Durante su participación en ‘Gran Hermano’, Jessica se sinceró sobre su amor hacia Pablo, prometiendo que había llegado en el momento oportuno. «Pablo llegó a mi vida cuando no quería que llegase. Mi corazón estaba hecho pedazos y no quería que me lo volviesen a romper. Para él yo soy quien merezco que me cuiden, soy yo quien me merezco que me digan lo mejor y antes no era así, yo no era la importante, era otra persona».

Según contó, necesitó ayuda para superar su desengaño amoroso con Jota: «He estado con tratamiento psicológico y personas que me han ayudado a poder seguir viéndole sentido a lo feliz que es mi vida y a lo agradecida que me tengo que sentir por las tres cosas maravillosas que tengo, pero estuve dos meses en una cama». Esa es la razón por la que empezar con Luitingo no fue fácil para ella, pues no quería hacer daño a su anterior pareja. El problema es que todos estos episodios fueron retransmitidos en Telecinco, por eso la polémica generó tanta repercusión.

Jessica Bueno impone sus normas

Jessica reconoce que el hecho de no volver a ser madre le generó muchas dudas que afectaron a su historia con Luitingo, pero ahora tiene la conciencia tranquila. Tal y como ha explicado en su podcast, antes de empezar el noviazgo le dejó claro que no iban a ser padres juntos. El cantante lo aceptó, aunque todavía sigue teniendo esperanza.

«Yo ya hablé contigo en su día de que uno de los motivos por los que no me atrevía a dar el paso de tener una relación contigo era eso. Yo ya te quería tantísimo que sentía que era como cortarte las alas», le ha dicho Jessica a Luitingo durante su programa. «Tienes mi edad, 33 años, yo he sido muy adelantada y ya tengo tres hijos, pero tú no has sido padre, no has formado una familia. Sentía que dar el paso de tener una relación contigo era un poco egoísta por mi parte porque yo tenía clarísimo que ya no quería tener más hijos. El tener una relación conllevaba a que tú no fueras padre».

El artista promete que respeta al máximo la decisión que ha tomado su novia. Tienen otros planes y cree que la vida es muy larga, así que Bueno podría cambiar de postura. Mientras tanto están centrados en sus proyectos profesionales. La pareja presenta su propio podcast y ya ha entrevistado a personalidades tan destacadas como la modelo Marta López Álamo, actual mujer de Kiko Matamoros.