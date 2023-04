Isabel Preysler se ha ganado a pulso el título de ‘reina de corazones’. Tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria en la crónica social y ha sabido ganarse el respeto de muchos periodistas. Es cierto que ha protagonizado algún que otro escándalo, el último su repentina separación de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, sale airosa de todos los revuelos y siempre tiene una buena excusa preparada. Está bien asesorada. Se rodea de buenos amigos y su familia le apoya en todos sus pasos.

La verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz, por eso Isabel es sincera siempre que le preguntan. Su truco es que no se expone demasiado, de ahí que no tenga que contestar a demasiadas cuestiones. Aparece muy poco. Su figura está muy bien valorada porque sabe cuando debe hacer acto de presencia y cuando debe estar al margen. Por ejemplo, cuando rompió con Vargas Llosa estuvo un tiempo desaparecida y no dio declaraciones hasta que había pasado la tormenta. No aprovechó el tirón mediático porque tampoco lo necesita.

La dieta de Isabel Preysler

No es ningún secreto que Isabel Preysler es una gran amante de la cirugía estética. Ha pasado varias veces por quirófano. De hecho su aspecto físico ha cambiado mucho desde que llegó a España, algunos dicen que está bastante mejor ahora. A sus 72 años, la reina de corazones sigue siendo un icono de belleza y elegancia. Sabe perfectamente cómo conservarse. De ahí que lleve una alimentación saludable y variada. Según ha salido publicado, para ella es muy importante la ingesta de vitaminas. Los cocineros de su casa le preparan platos con vitaminas B, C y E.

Isabel Preysler tiene en cuenta la naturaleza de los alimentos que consume. Se fija mucho en el magnesio y en el colágeno. A raíz de ahí prepara una dieta variada y solamente se permite un capricho que desvelaremos más adelante. En una de sus entrevistas la madre de Tamara Falcó desveló que todas las mañanas desayunaba un batido de vitaminas recién hecho. También aclaró que combina la buena alimentación con deporte. Todos los días hace gimnasia. Dice que no solamente lo hace para estar bien físicamente, lo hace por salud y tranquilidad mental.

Su único capricho

El gran vicio de Isabel Preysler es el chocolate. Su nutricionista de confianza le ha recetado una buena forma de comerlo. Ingiere dos onzas todos los días, pero deben tener un 70% de cacao como mínimo. Ella misma ha reconocido que este es su “único vicio” y curiosamente tiene muchos efectos saludables. Los expertos dicen que el chocolate tiene muchas propiedades antidepresivas. También aporta energía y antioxidantes. Isabel lo consume de forma moderada. Sabe cómo hacerlo.

Muchos platos de cuchara

Como hemos mencionado en líneas anteriores, Isabel desayuna un batido multifrutas con muchas propiedades. A veces lo combina con cereales integrales. El plato fuerte viene a la hora de la comida. Según publicó su hija Tamara en un libro de cocina, Preysler es una gran amante de la cuchara. Le gustan mucho las lentejas y otras legumbres ricas en hierro y fibra. En resumen, todo lo que come lo tiene más que controlado.