La Inspección de Trabajo vuelve a dar la razón a Nacho Cano: los becarios de ‘Malinche’ no eran trabajadores

La Inspección de Trabajo ha concluido en un segundo informe que no se ha podido comprobar que los alumnos en formación fueran trabajadores de Malinche, el musical de Nacho Cano. «Se concluye, al igual que en el primer informe, que no se ha podido comprobar que los alumnos en formación fueran trabajadores de Malinche el Musical, por no quedar acreditadas las notas típicas de una relación laboral: trabajo personal, voluntariedad, retribución, dependencia y ajenidad», señala la Inspección de Trabajo en su documento.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no aprecia por tanto «irregularidades» en cuanto a las competencias que ostenta, respecto a los becarios del musical. En este punto, recuerda que, según la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los extranjeros que pretendan cursar o ampliar estudios en España, realizar actividades de formación, participar en programas de intercambio de alumnos, realizar prácticas no laborales o servicios de voluntariado pueden ser autorizados para la estancia por el tiempo de duración de los estudios o actividad (con un máximo inicial de un año, o de 2 años si se trata de estudios de educación superior) o, si cursan estudios superiores y van a estudiar más de un curso académico, por el tiempo coincidente con la duración oficial de esos estudios, prorrogables con un límite de un año en cada prórroga.

Esta autorización le compete a la Delegación del Gobierno, y la Inspección de Trabajo consulta esta autorización administrativa en el caso de que considere que la relación jurídica real es de naturaleza laboral pues la norma reguladora de la infracción cometida es diferente si existe autorización de residencia o no.

«Pero como hemos concluido que no se ha podido comprobar que fueran trabajadores por cuenta ajena, ni becarios de la Ley General de la Seguridad Social, el control de su situación administrativa en materia de extranjería no compete a la Inspección», concluye el informe.

La primera inspección del Ministerio de Trabajo también certificó que los 17 becarios mexicanos del musical Malinche dirigido por Nacho Cano estaban en regla y no tenían por qué estar incluidos en el sistema de Seguridad Social, ya que realizaban una formación «no reglada».