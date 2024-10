Inesperado aviso de Jorge Rey sobre las tormentas que llegan a España: «Con nieve y…»

Jorge Rey ha lanzado un inesperado aviso, que puede cambiarlo todo, por lo que, habrá llegado, el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar. Una nueva realidad que nos golpeará de lleno en todos los sentidos. Por lo que, tenemos que empezar a crear algunos nuevos retos que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Es hora de empezar a crear determinadas situaciones que nos sacarán de más de un apuro.

Tocará visualizar una transformación que acabará siendo una realidad. Jorge Rey ya nos avisó de una serie de detalles que llegarían con mucha fuerza, por lo que, habrá llegado el momento de hacer realidad ese cambio que quizás nunca hubiese imaginado en estas alturas del año. Estamos casi dejando a un lado un mes de octubre en el que todo es posible. Tal y como nos explicó Jorge Rey hace unas semanas, lo que está por llegar, puede sorprenderle a más de uno. Siendo uno de los elementos que debemos empezar a tener en cuenta para hacer planes este fin de semana que tenemos por delante.

Jorge Rey lanza un importante aviso sobre las tormentas que llegan

Las cabañuelas es el método que utiliza Jorge Rey para dar un aviso importante sobre las tormentas que están por llegar. De hecho, lleva semanas advirtiéndonos que en el mes de octubre llegaría el frío. Hasta ahora no le habíamos creído, en especial cuando en algunas partes de España, se podía salir de casa en manga corta durante las horas centrales del día.

Esta siendo un mes de octubre que llega con novedades importantes que pueden ser las que nos acompañen en estas próximas jornadas. En algún momento, debería llegar este importante cambio de tiempo y parece que lo vamos a tener mucho más cerca de lo que quizás esperaríamos.

Empezamos a ver llegar unas tormentas que se irán extendiendo a medida que lleguemos al fin de semana y que pueden llegar a ser especialmente peligrosas en algunos puntos del país. El agua se convertirá en un serio problema que acabará marcando un antes y un después en este camino que tenemos por delante.

Por fin, parece que dejaremos atrás las altas temperaturas que han sido una anomalía para abrazar de lleno un final de octubre, que parece que será de lo más otoñal.

Esta es la previsión de Jorge Rey para estos días

La previsión de Jorge Rey ha dejado a medio país helado: «Halloween llega la semana que viene con más lluvias al Levante y máximas que, aunque ascenderán, todavía podremos seguir viendo algún día cerca de los cero grados, en áreas del interior peninsular de nuevo durante las horas diurnas. En el Cantábrico se podrán acumular 30 y 50 litros en diversos puntos e incluso, también, en zonas del este peninsular».

La AEMET no duda en dar por hecho que lo que está por llegar. Siguiendo con lo que dicen los mapas de estos expertos: «Se prevé que un frente atlántico recorra la Península dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas desplazándose de oeste a este y con tendencia a quedar poco nuboso tras su paso. Se espera que alcance a Baleares al final, donde no se descarta algún chubasco ocasional a lo largo del día. Se prevé que puedan ser localmente fuertes en el extremo oriental del Cantábrico, alto Ebro, Navarra, Aragón y Lérida, pero no se descartan en zonas del resto de Cataluña. Por el contrario son menos probables y se esperan menos intensas en el extremo oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, así como en el sureste peninsular y Alborán, aunque sin poder llegar a descartarse del todo. Posibles nevadas en montañas del extremo noroccidental, con una cota bajando rápidamente de 2500 a 1200-1600 metros y en cumbres del Pirineo. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas de mayor relieve con probables precipitaciones débiles, y predominio de cielos poco nubosos en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas en aumento en áreas mediterráneas y en descenso generalizado en el resto, notable en Galicia, área cantábrica y meseta Norte. Pocos cambios en Canarias. Con los descensos se podrán producir heladas débiles en montañas del cuadrante noroccidental peninsular. Levante en el Estrecho y Alborán rolando a poniente, y predominio de vientos de componente sur en el resto del área mediterránea. Viento de componente oeste en el resto de la Península con probables intervalos y/o rachas fuertes en litorales del Cantábrico y norte de Galicia. En Canarias continuará un alisio moderado con algunas rachas fuertes en canales y zonas expuestas».

Tendremos que esperar al fin de semana para ver esos cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y que traerán casi que el invierno de vuela antes de tiempo.