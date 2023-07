Increíble: así se resguardan todos los habitantes de una ciudad de Japón durante un aguacero

Un curioso video se ha hecho viral en redes sociales con más de 19 millones de visualizaciones donde todos los habitantes de la isla de Nara, Japón, se resguardan de un lluvia torrencial. La grabación sorprende porque muestra como los históricos ciervos de Nara esperan junto a los humanos a que escampe sin tener ningún tipo de miedo. Incluso algunos ciudadanos se acercan a ellos para hacerse fotos o darles de comer.

Las redes sociales han reaccionado a estas emotivas imágenes donde han destacado la armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza. «Es realmente notable presenciar una relación tan armoniosa entre animales y humanos, donde los ciervos se sienten seguros y cómodos en presencia de personas. Sirve como un ejemplo conmovedor de cómo los humanos pueden coexistir pacíficamente con la vida silvestre», ha escrito una usuaria.

