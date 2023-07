Un hombre irrumpe corriendo en una iglesia de Tenerife con un niño a hombros y lo deja junto a la Virgen

Un hecho insólito ocurrió en la iglesia del Carmen en Los Realejos (Tenerife) donde un hombre irrumpió corriendo en mitad de una misa con un niño a hombros para colocarlo en el altar a los pies de la Virgen. Luego vuelve a recoger al pequeño y abandona el templo no sin antes persignarse y arrodillarse para pedir perdón. La escena fue grabada en video y difundida a través de redes sociales donde ha alcanzado más de 460.000 visualizaciones.

Asimismo una multitud de usuarios han criticado la actitud del hombre tildandolo de «fanático religioso». «Cada vez está peor el fanatismo religioso, yo ya no se lo que va a ser lo siguiente que hagan en una iglesia. La gente no comprende para lo que es una iglesia y el respeto que hay que tener en ella, alucinante», ha escrito un internauta. «Y a santo de qué le aplauden al final. El pobre niño ahí abandonado junto a la virgen. Que vale que seas devoto, pero vaya ida de pinza…», ha dicho otro.

Ahora bien, otros han preferido no criticar al hombre al comprender que posiblemente se trata de un acto desesperado. «Criticando desde el sofá lo que aparentemente es un acto desesperado, seguramente el niño esté enfermo. No lo comparto, pero no lo critico», ha escrito un usuario. «Ojalá y el niño se recupere de lo que sea que tenga. Como padre que soy haría lo mismo si no me quedara otra», ha deseado otro.

