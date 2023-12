La hija de José Luis Gil da la peor noticia sobre su padre

El 4 de noviembre de 2021 José Luis Gil sufrió un ictus que le llevó a estar ingresado en la UCI durante unos días. Al poco tiempo abandonó esta unidad y todo hacía pensar que la recuperación avanzaría en pasos agigantados, pero no fue más que un breve espejismo. Su estado de salud se ha estancado y recientemente ha sido Irene la que ha dado un paso adelante para explicar en qué momento se encuentra su padre. Los fans están muy preocupados porque lleva dos años sin subirse a un escenario y todavía no hay fecha de vuelta.

José Luis Gil cuenta con el apoyo de su familia. Está siguiendo una exhaustiva rehabilitación desde su propia casa y todo esto le ha hecho retirarse de los platós, así que su hija ha tomado las riendas y se ha proclamado portavoz del clan. Ocupa un papel importante porque todo el mundo quiere saber cómo se encuentra el artista e Irene tiene la generosidad de compartir ciertos datos para que haya información real y exacta sobre el tema. En las últimas horas ha anunciado algo que no ha hecho más que aumentar la preocupación.

José Luis Gil todavía no tiene fecha de vuelta

José Luis Gil no está preparado para someterse a la presión de los focos y esa es la razón por la que se encuentra en un discreto segundo plano. Su entorno está haciendo mucho por él, pero lamentablemente no pueden conseguir que regrese a los escenarios. Alberto y Laura Caballero, los responsables de ‘La que se avecina’ le están esperando con los brazos abiertos y no tendrá ningún problema para retomar su actividad profesional. Ahora lo importante es que esté tranquilo y concentre todos sus esfuerzos en dejar atrás su problema de salud.

Irene Gil ha roto su silencio y ha expresado su preocupación por este tema. «No creo que mi padre pueda volver ahora a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos», ha empezado diciendo. Debemos tener en cuenta que la hija del intérprete siempre ha sido muy discreta, así que está haciendo un gran esfuerzo para que los seguidores de su padre entiendan su punto de vista.

La hija de José Luis Gil rompe su silencio

Irene se ha puesto en contacto con los mejores profesionales para intentar acelerar el proceso y se ha dado cuenta de que la única opción que le queda es esperar. «Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas», ha expresado en la revista ‘Pronto’.

El actor continúa recuperándose

«Tiene movilidad, pero claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse», responde Irene Gil cuando le preguntan si su padre sabe quién es. Según la información que ha dado, el artista debe superar muchas circunstancias antes de retomar su profesión. El lado bueno es que el público le espera con los brazos abiertos y sus jefes están dispuestos a tener toda la paciencia del mundo.