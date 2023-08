«Él no sólo desmembró a mi hermano, él desmembró a mi familia», ha reconocido en una entrevista la hermana de Edwin Arrieta Arteaga, cirujano asesinado por el cocinero español Daniel Sancho, Darling Arrieta en una entrevista desde Lorica (Colombia). «Queremos que la justicia Tailandesa haga su trabajo, que la muerte de mi hermano no quede impune. Mi mamá clama dos cosas: primero, tener el cuerpo de su hijo para que le pueda dar cristiana sepultura, y segundo, que esta persona pague por lo que le hizo a mi hermano», ha agregado Darling Arrieta, la hermana de Edwin Arrieta, víctima asesinada en el caso de Daniel Sancho, que ha confesado cómo mató al cirujano colombiano al que descuartizó y tiró partes de su cuerpo al mar, la cabeza y las manos, y a un vertedero, piernas y pelvis.

Un caso espeluznante, cuyas últimas noticias de Daniel Sancho han escrito los titulares de la prensa española, latinoamericana e internacional en los últimos días, cuyos detalles son estremecedores. Entre los que destacan, el hecho de que el joven español, como se ha explicado, durmiera con los restos de su presunta víctima en su bungalow, mientras se iba deshaciendo de todos trozos del cadáver a lo largo de dos días. Tras presuntamente matar y descuartizar al cirujano colombiano, Sancho relató a la Policía tailandesa que se deshizo de una parte del cadáver, durmió en el bungalow con el resto del cuerpo, y horas después arrojó al mar los últimos restos que quedaban de la víctima.

Expertos, además, en este tipo de casos han destacado que probablemente el hijo de Rodolfo Sancho, de no ser condenado a cadena de muerte, termine cumpliendo su pena en una cárcel española, apuntando con seguridad a Soto del Real.

Sancho tiene pendiente cumplir con la Justicia en España, además, donde tiene que enfrentarse a un proceso judicial, en el que se encuentra como acusado de un delito de desobediencia a la autoridad.

«¿A qué tengo miedo yo? Que él sea extraditado por lo famoso que es su papá. Eso me asusta, por ser una persona de la farándula tiene mucha conexión con los medios. Veo a mis papás muy deteriorados, es como si se le hubiesen venido 10 años encima. No sé si mis papás van a aguantar todo esto», ha señalado Darling Arrieta Arteaga, hermana de Edwin Arrieta, sobre las posibles consecuencias de lo que hizo Daniel Sancho a Edwin Arrieta, en una entrevista a la radio de Colombia RCN.

En su localidad natal, la población todavía sigue conmocionada, debido a su asesinato y desmembramiento. «Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga», ha destacado el alcalde de la localidad de Lorica, Jorge Negrete, en redes sociales estos últimos días, el cual ha declarado tres días de luto en el municipio, en «consideración por el dolor que embarga a los loriqueros».

Frank Cuesta sobre Daniel Sancho

El caso también ha llamado la atención de Frank Cuesta, que ha querido lanzar una advertencia a su padre, el famoso actor Rodolfo Sancho, y a su familia, admitiendo que gastó más de 200.000 euros para mantener viva a su ex mujer: «Las cárceles de mujeres no tienen nada que ver con las de hombres. Va a tener que cumplir en Tailandia de ocho a 10 años de cárcel como mínimo y si quieren mantenerle en las mejores condiciones posibles, se van a arruinar. Las hostias que recibes no las puedes comprar, y las personas famosas o de familia con dinero suelen pasarlo bastante mal», ha explicado Fran Cuesta.

Frank Cuesta se ha pronunciado sobre el caso Daniel Sancho en una entrevista con el abogado Pablo Franco en su canal de YouTube, donde ha tenido la oportunidad de abordar lo que le depara al nieto de Sancho Gracia, encumbrado por su papel en la serie Curro Jiménez, cuando encerraron de forma injusta a su ex mujer, Yuyee, quien pasó más de seis años en la cárcel por supuesto tráfico de cocaína, permaneciendo entre rejas entre 2012 y 2015.

De momento, el cocinero español lleva puesto a disposición judicial desde el pasado lunes, el cual se encuentra desde entonces en prisión provisional en Koh Samui, en el sur de Tailandia, a la espera de juicio, acusado por la policía del asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano. Contará con dos equipos de abogados: uno español y uno tailandés. Sus padres han contratado al despacho de abogados madrileño Balfagón-Chippirrás, que colaborará con los letrados de la defensa en Tailandia, que tienen al frente a Anan Chuayprabat, conocido como Khun Anan, perteneciente al despacho de abogados que dirige Fernando Oca, contratado por la familia de Sancho tras ser asistido los primeros días por letrados de oficio.