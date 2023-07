Un grupo de jóvenes tratan de intimidar a un padre que paseaba con su bebé en el carrito

Un video que visibiliza la delincuencia callejera en la ciudad de Bilbao se ha hecho viral en redes sociales donde acumula más de un millón y medio de visualizaciones. En él se ve como un grupo de varios jóvenes que parecen de distintas nacionalidades intentan intimidar a un hombre que paseaba con su bebé en un carrito. El increpado, lejos de acobardarse, les planta cara hasta que al final se marchan. Ahora bien, en la grabación se ve como uno de ellos portaba un cuchillo en la mano que escondía detrás de la espalda.

Como es normal las redes han estallado en críticas ante este suceso que muchos han achacado a la mala política en la región y las fallidas medidas de integración. En concreto un usuario que se declara extranjero ha narrado como el modelo de acogida y el modelo educativo en España ha fallado estrepitosamente. «Qué pena me dan estas imágenes. Sin duda el modelo de acogida y el modelo educativo han fallado estrepitosamente. Tanto los jóvenes que llegan que son acogidos y los jóvenes autóctonos están teniendo una educación equivocada. Los modelos de integración existentes en España, o más bien inexistentes , están desembocando en un problema severo. Los jóvenes que llegan , nunca llegan a sentirse del todo integrados ni aunque lleven décadas residiendo aquí (he aquí un servidor). Hay que llevar a cabo una profunda reflexión y sobre todo hay que empezar a actuar con mano dura porque de esta manera no vamos a conseguir absolutamente nada. Se les está permitiendo más de lo debido (no solo a ellos , si no a toda la juventud en general) y si no le ponemos freno, no se a donde llegaremos a parar».

Otros han culpado también a la clase política afirmando que los partidos de izquierda e independentistas no están solucionando nada. «Seguid votando a Bildu, PSOE y esas mierdas», se ha quejado un internauta. «¿De lado de quién se pondrá EH Bildu? ¿y el PNV? Pues este es el “país” que están haciendo. En 50 años ni el tato sabrá lo que es un kaiku ni un txistu, las niñas irán con burka pero eso sí, serán independientes. Gilipollas por encima de sus posibilidades es lo que son», ha denunciado otro.

