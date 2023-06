Granizo, tormentas eléctricas y mucho frío: el aviso más serio del meteorólogo más famoso de España

El meteorólogo más famoso de España ha lanzado un serio aviso sobre lo que sucederá este fin de semana. Mario Picazo tiene muy claro que estamos ante un cambio de tiempo que puede provocar más de un dolor de cabeza. Si tienes planes al aire libre, cámbialos y mucha precaución en los desplazamientos. Durante estos días el temporal golpeará de lleno nuestro país. Esto es lo que nos espera en cuestión de horas según Mario Picazo un meteorólogo que confirma la peor de las predicciones.

Este es el aviso más serio del meteorólogo más famoso de España

#ElTiempoHoy Las lluvias han comenzado en regiones del sureste peninsular pero con el paso de las se formarán tormentas en gran parte del territorio. Hasta 12 CCAA cuentan con avisos amarillos por fuertes tormentas, granizo y acumulados de más de 15 o 20 mm en tan solo una hora. pic.twitter.com/7gEmAd3hlo — Eltiempo.es (@ElTiempoes) June 3, 2023

Mario Picazo ha lanzado una seria alerta para el fin de semana, el meteorólogo más famoso de España ha querido darle la bienvenida al mes de junio lanzando un serio aviso. A pesar de que estamos ya cada vez más cerca del verano, vamos a vivir unos días más propios de marzo que de principios de junio.

Según el meteorólogo más famoso de España: “Junio llega prácticamente como se ha despedido mayo, con tormentas. Algunas podrán, localmente descargar con cierta intensidad. La previsión también apunta a que el ambiente será algo más fresco del que corresponde a estas fechas.”

A esta información le añade que: “Las altas presiones siguen dominando el panorama meteorológico en la mitad norte de Europa. Un bloque que hace que borrascas, frentes y otras perturbaciones aisladas se vayan desplazando por el sur del continente.” España no podrá escapar de esta previsión que puede resultar un tanto catastrófica si tienes planes de fin de semana.

Las lluvias intensas serán una realidad durante este fin de semana, según Picazo: “Los acumulados de precipitación entre el jueves 2 y el lunes 5 van a ser especialmente importantes en zonas de montaña de la mitad norte peninsular. Los Pirineos, el Sistema Ibérico y el Central van a ver acumulaciones de más de 50 litros.”

A esta previsión, Mario Picazo no duda ene añadirle un serio aviso: “Independiente de que las cantidades de precipitación no sean altas en algunas zonas, no hay que olvidar que 20 o 30 litros en media hora pueden causar serias inundaciones en algunas zonas, sobre todo urbanas.” Por lo que tocará estar atento al cielo este fin de semana y evitar cualquier desplazamiento en caso de posibles inundaciones. Será mejor quedarse en casa y más ante la alerta de lluvia intensa y granizo, además de unas temperaturas a la baja.