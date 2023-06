El gran cambio de Irene Urdangarin: todos los secretos de la joven de moda

La primera vez que nos fijamos en el cambio físico de Irene Urdangarin fue en el funeral de Constantino de Grecia, el hermano de la reina Sofía. La emérita contó con el apoyo de sus nietos. Era un momento muy duro y los que pudieron se desplazaron a Atenas para hacerle compañía. Estábamos acostumbrados a hablar de Pablo Urdangarin, siempre educado y correcto con la prensa. Lo que fue una sorpresa es que Irene acaparó la atención de todos los medios. El cambio físico que había experimentado era bastante llamativo y sigue evolucionando.

La vida de Irene ha sido bastante complicada porque siempre ha estado en el centro de la noticia. De forma indirecta, pero ha acaparado los titulares de muchos diarios. El paso de su padre por la cárcel fue determinante. Iñaki y Cristina intentaron proteger a sus hijos, pero fue realmente complicado. Irene ha vivido mucho tiempo en Ginebra con su madre y estaba más resguardada. Reside en una zona muy exclusiva y puede esquivar a los paparazzi, pero hay ocasiones en las que no tiene nada que hacer.

El gran cambio de Irene Urdangarin

Los colaboradores de ‘El Programa de AR’ ha sido contundentes al hablar de Irene Urdangarin. Ha sido su graduación, ha terminado el bachillerato en Ginebra y el siguiente paso es ir a la universidad. En Telecinco han explicado que la joven lo pasó realmente mal por la separación de sus padres. Es tremendamente familiar y la infanta Cristina ha movilizado al clan para que todos vean graduarse a la joven. El evento estaba cargado de expectación. El reencuentro de Iñaki Urdangarin con don Juan Carlos ha llamado mucho la atención, pero hay algo que lo ha superado.

Irene no posó para la prensa. Estuvo en el hotel donde se alojó su familia y a la salida un equipo de seguridad desplegó unos paraguas para que no pudieran sacar fotos. ¿El problema? Que los reporteros que estaban cerca fueron más rápido y captaron algunas imágenes. La hija de Iñaki se convirtió en la protagonista absoluta. Ya no es la niña que todos recordábamos. Ha cumplido 18 años y su aspecto físico es muy diferente.

La pasión de Irene por la moda

En ‘El Programa de AR’ han hablado mucho de Irene Urdangarin para entender el cambio que ha experimentado en los últimos meses. Como hemos explicado en líneas anteriores, la joven vive en Ginerba y está más protegida, por eso su imagen es menos común. Esto ha implicado que su reaparición ha causado un gran impacto. Está realmente cambiada, muy favorecida. Entre otras cosas porque, según cuentan en Telecinco, adora el mundo de la moda y sigue las últimas tendencias.

Gran amante del deporte

La moda no lo es todo para Irene, también le entusiasma el deporte. En realidad todos sus hermanos practican alguna actividad, es parte de la herencia que les ha dejado Iñaki Urdangarin. Irene adora a su padre, a pesar de que han estado un tiempo distanciados. La joven no se tomó demasiado bien la presencia de Ainhoa Armentia, pero la situación actual es más estable. Padre e hija han solucionado sus diferencias.