La mayoría de edad ha sido un punto de inflexión en la vida de Irene Urdangarin. La hija pequeña de la infanta Cristina reunía este viernes a casi toda la familia en Ginebra con motivo de su graduación, aprovechando la oportunidad para celebrar sus 18 años. Una nueva etapa que ya ha dado sus frutos ante los medios de comunicación. Siguiendo los pasos de su prima, Victoria Federica, la cual parece haber acercado posturas con la prensa, la hermana de Pablo se ha dejado ver justo después de su gran día, sin dudar en atender a las cámaras que esperaban su primera intervención.

Ha sido el programa Fiesta el encargado de contactar con ella y, tan amable como su hermano, no ha dudado en contestar a las preguntas de la reportera. «Mi familia, muy bien», ha respondido la joven al ser preguntada por lo más destacado de esta jornada tan especial, afirmando con la cabeza que reinaba el buen ambiente a pesar de los reencuentros complicados entre su madre y su padre y entre este último y don Juan Carlos. Con una sonrisa y la educación por bandera, Irene ha comunicado que no podía enseñar el diploma de su bachillerato al tratarse de una cuestión privada, al igual que no ha querido desvelar sus planes después de haber finalizado esta etapa escolar.

Desde hace unas semanas se ha especulado con que la nieta de doña Sofía podría continuar sus estudios en Suiza, concretamente en la prestigiosa École Hôtelière de Lausanne (EHL), el centro universitario más prestigioso del mundo en lo que a dirección de hostelería se refiere. Y parece que ella misma lo ha confirmado: «De momento sí». El precio por acceder a esta exclusiva escuela ronda los 35.000 euros por curso y la carrera en total consta de cuatro. Un desembolso que no cuenta con la residencia de la joven, que podría optar por quedarse en casa de su madre, a unos 30 minutos en coche.

Lo cierto es que nunca antes se había escuchado de forma pública la voz de Irene Urdangarin, que siempre se ha mantenido alejada del foco mediático, algo que quiere seguir haciendo. A pesar de cumplir la mayoría de edad, la joven quiere centrarse en sus estudios y su familia, sin dar el salto a la vida pública como sí ha hecho Victoria Federica. En cambio, llama especialmente la atención que ha seguido los pasos de su prima en cuanto a medios de comunicación se refiere pues, aunque hubo un tiempo en el que la hija de la infanta Elena evitaba a toda costa las cámaras y sus modales no eran los más agradables, parece que ha dado un giro de 180 grados. En sus últimas apariciones, la hermana de Froilán se ha mostrado muy educada y amable con los reporteros, llegando incluso a pararse y responder a sus preguntas. Una actitud nunca antes vista que ha servido de ejemplo a Irene, que ha demostrado la misma madurez y educación que Pablo con la prensa.