El 5 de junio será un punto de inflexión en la vida de Irene Urdangarin. La hija pequeña de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin cumplirá 18 años con un panorama que no querría ni se habría imaginado nunca. Será entonces cuando los ex duques de Palma comiencen los trámites de un divorcio que ha sido, cuanto menos, mediático. A partir de ese momento, la prima de Victoria Federica solo dependerá de ellos de forma económica, pero podrá elegir con quién vivir y lo que hacer. Un futuro del que no quiere ser el centro de atención, pues si algo caracteriza a la nieta de Juan Carlos I eso es la discreción.

Si bien es cierto que su cambio físico llamó especialmente la atención en el funeral del Rey Constantino, será ahora cuando dé el salto a la prensa, como portada de revistas suscitando el interés que también genera, a día de hoy, su hermano Pablo. El jugador de balonmano también es muy hermético con su vida privada y, aunque se mantiene alejado del foco mediático, no ha dudado en atender a los medios de comunicación y contestar sus preguntas siempre que la ocasión lo ha requerido. De nuevo, casi sin quererlo, se ha convertido en un ídolo de masas, además de por su faceta como deportista, por su vida privada también. Un juego del que no forma parte y del que tampoco formará su hermana Irene. Dos hermanos discretos que han adelantado por la derecha a Victoria Federica.

Cabe recordar que la hermana de Froilán es una influencer en toda regla. De la mano de la moda, se ha ido haciendo un gran hueco en la red y ahora es el reclamo de las firmas más aclamadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Con un perfil en Instagram de más de 246 mil seguidores, la hija de la infanta Elena ha sido portada de revistas, protagonista de eventos y habitual de las red carpets. Un camino que no tienen pensado seguir sus primos, aunque ya estén sonando casi con la misma fuerza que ella en la actualidad. ¿Será Irene Urdangarin la que destrone a Vic? Sea como fuere, lo que está claro es que a la hermana de Pablo le espera un futuro mediático que nunca buscó.

Mientras tanto, la nieta pequeña de Juan Carlos I tiene la vista puesta en su siguiente paso académico. Está a punto de terminar segundo de Bachillerato, motivo por el que su madre va a reunir a la familia (casi) al completo en una celebración en la que también Irene soplará las velas por su mayoría de edad. Tras poner punto final a esta etapa, irá a la universidad, aunque se desconoce qué estudiara. Tal y como ha apuntado ¡Hola!, se rumorea que podría ingresar en la EHL Hospitality Business School de Lausanne, la mejor Universidad del mundo en gestión hotelera, aunque se trata tan solo de un rumor.