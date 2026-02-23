El gráfico de Meteored para este lunes muestra un fenómeno extremo que desconcierta a los meteorólogos: es inusual en esta época del año

Meteored tiene un gráfico que desconcierta este lunes a los meteorólogos, es inusual para esta época del año. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. En estos días en los que parece que el tiempo nos da una ligera tregua.

El tiempo de estas jornadas nos aleja de lo que podría posar en unos días en los que realmente cada detalle va contando de una forma sorprendente. Es hora de conocer qué pasará con esta recta final del mes de febrero en el que realmente cada elemento puede acabar siendo clave. Estaremos pendientes de un cielo que viene con novedades y que puede convertirse en la antesala de algo más, en especial en estos días en los que cada pequeño gesto puede contar de una manera que nos costará creer en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Es inusual en esta época del año

Hemos vivido unos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma sorprendente. En especial, cuando descubrimos lo mejor de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno y que puede romper con este tren de borrascas que parecerá que nos sumergirá en lo peor de unas jornadas en las que todo puede ser posible. Esta situación que tenemos por delante acabará siendo esencial en estos días que nos están esperando.

Es hora de vivir una época del año en la que el tiempo parece que cambia por momentos. Si en el invierno hemos tenido una inestabilidad que se ha convertido en una de las grandes protagonistas de estos días, deberemos empezar a pensar en una serie de cambios que serán esenciales.

Por lo que, habrá llegado el momento de ver qué nos espera en una primavera que parece que quiere empezar a pensar en un giro radical que puede acabar siendo uno de los más intensos. Hoy los datos de la AEMET ponen los pelos de punta.

Este fenómeno extremo que muestra Meteored desconcierta a los expertos

Los expertos se han quedado en shock al descubrir este fenómeno que realmente puede cambiarlo todo. Por lo que, habrá llegado el momento de conocer qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle contará de una forma muy diferente a lo esperado.

Nos explican desde el blog de Tutiempo: «El panorama meteorológico para este lunes 23 de febrero de 2026 viene marcado por una gran estabilidad atmosférica y un ascenso térmico que dejará valores más propios de la primavera. A lo largo de toda la jornada, la probabilidad de precipitación será nula en todas las capitales de provincia, registrando sistemáticamente 0 mm de acumulación. Sin embargo, la madrugada estará protagonizada por la formación de bancos de niebla y nubes bajas en diversas zonas del interior, la meseta y la cornisa cantábrica».

Siguiendo con la misma explicación: «En el tercio sur peninsular y el archipiélago canario, los termómetros registrarán los valores más cálidos de la jornada. En Santa Cruz de Tenerife, la jornada comenzará con cielos despejados y 16 °C a las 04:00 horas, pero la temperatura ascenderá rápidamente hasta alcanzar la máxima nacional de 25 °C entre las 12:00 y las 15:00 horas, momento en el que los cielos pasarán a estar muy nubosos. Por su parte, el sur de la península también disfrutará de este destacado episodio cálido. En la comunidad andaluza, Sevilla marcará 23 °C a las 16:00 horas con nubosidad dispersa, mientras que Córdoba anotará 22 °C a la misma hora. Más hacia el este, Murcia registrará máximas de 23 °C a partir de las 14:00 horas bajo cielos completamente despejados. Las brisas en estas regiones predominarán de componente suroeste y sureste, manteniendo velocidades suaves que apenas superarán los 9 km/h en los momentos de mayor intensidad».

Las temperaturas son realmente sorprendentes: «La meseta central experimentará la mayor amplitud térmica de la jornada, con mañanas frías y tardes inusualmente cálidas. En la capital, Madrid, la madrugada será fresca, descendiendo hasta los 3 °C a las 07:00 horas con presencia de nubes dispersas. A medida que avance la mañana, la fuerte insolación elevará la temperatura de manera constante hasta coronar los 20 °C a las 16:00 y 17:00 horas, con índices de humedad relativa que caerán abruptamente hasta el 27%. El caso de León resulta especialmente destacable, ya que comenzará la jornada a las 08:00 horas con una temperatura mínima de -1 °C y presencia de niebla helada. Posteriormente experimentará un cambio radical hasta alcanzar los 16 °C a las 16:00 horas bajo cielos cubiertos. En Castilla-La Mancha, municipios importantes como Toledo y Ciudad Real disfrutarán de máximas de 19 °C a las 16:00 horas, acompañadas de cielos despejados o con nubosidad muy leve durante el transcurso de la tarde».