Google celebra el Día de la Mujer con un ‘doodle’ por el 8M

Google celebra este 8M, Día de la Mujer, con un ‘doodle’ de lo más especial, hoy este buscador no ha dudado en mostrar la mejor cara de un día con historia. La realidad es que este día está en el calendario después de que sucedería un hecho terrible en una fábrica en la que trabajaban mujeres. Años después tachamos en el calendario esta fecha como un homenaje a todas las mujeres trabajadoras, aquellas que luchan por una igualdad real y efectiva. Así Google lanza su particular homenaje.

Día de la Mujer Google: este es el ‘doodle’ por el 8M

El buscador más importante del mundo ha creado este elemento dado que:” “El ‘doodle’ de hoy honra el Día Internacional de la Mujer celebrando las muchas formas en la que las mujeres apoyan a las mujeres”. En las imágenes no tenemos ninguna duda del máximo cuidado que ha puesto en reflejar este hecho.

El color morado inunda Google que inicia una animación el tocar el botón de búsqueda. Vemos aparecer con el puño en alto a una fila de mujeres. Una señal de que aún falta mucho para la ansiada igualdad, con las manifestaciones y las reivindicaciones que llegarán a todo el mundo en un día como hoy.

Google nos muestra unas mujeres políticas y científicas, además de cuidadoras o del sector de la salud, espacio reservado o muy feminizado. Una imagen que se relaciona también con la maternidad aparece dos mujeres con sus bebés en brazos. La feminidad en estado puro y ese compañerismo entre personas que han pasado por el mismo gran acto.

No hay detalle que no esté cuidado en este buscador que tiene todo lo necesario para hacernos reflexionar. Es quizás uno de los Doodle más elaborados de un buscador que se ha convertido en un referente desde que inició este tipo de elementos. Hoy todo el mundo mira a Google he interpreta unos dibujos con mucho simbolismo.

Al final de esta animación Google no duda en celebrar este día: “En honor a las mujeres de todo el mundo que se apoyan mutuamente en todos los aspectos de la vida: ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!”. Por todas las mujeres que trabajan y luchan para que el día a día sea como ellas desean, hoy toca celebrar esta fecha tan especial por todo lo alto.