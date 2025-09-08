Giro en la vida de Rocío Flores: anuncia un cambio que nadie esperaba y deja a todos sin palabras

Anuncia un cambio que nadie esperaba Rocío Flores que deja a todos sin palabras, después de años sin aparecer en los medios. Antes que nada, debemos tener en cuenta que esta joven desapareció de los focos de la televisión en 2022. No sin antes participar en un conocido reality y hacer sus primeros pasos como colaboradora de un programa de televisión. Su nombre y apellidos están unidos a una de las sagas de artistas más famosas de nuestro país, aunque quizás debemos recordar el origen de esta Rocío.

Nieta de la más grande, de Rocío Jurado, una mujer con una voz inconfundible que fue protagonista de las revistas del corazón por sus dos grandes amores. El famoso boxeador Pedro Carrasco, fue el padre de su única hija biológica, Rocío Carrasco. Después se casaría con un torero, haciendo realidad esa pareja perfecta que la acompañó hasta sus últimos días. Rocío Carrasco es la madre y Antonio David Flores un ex Guardia Civil que pasó a ser colaborador de programas del corazón, el padre. Hasta aquí podría ser una saga repleta de arte y vinculada a la televisión, pero su día a día no fue nada fácil.

La vida de Rocío Flores da un giro radical

Rocío Flores ha crecido con su padre, algo que se dedicó a explicar en los platós de televisión. Una serie de desavenencias con su madre, la llevaron a tomar esa decisión que fue respaldada por el juez, obteniendo este último la custodia de sus hijos.

Algo que se ha dedicado a explicar, no sin olvidar, que la persona de la que se separó era su madre. Una mujer que ha demostrado en más de una ocasión y reality de lo que es capaz. Ha expuesto una y otra vez los motivos de su divorcio y su situación actual con el que es el amor de su vida, Fidel Albiac.

Las dos Rocío se han mantenido en pie de guerra, pero con el corazón encogido, son madre e hija, un vínculo que es casi imposible de romper, sea cual sea la situación vivida. Con el paso del tiempo, Rocío Flores ha decidido dar un giro radical a su vida, después de haber aparecido en los medios para contar su experiencia. Desde 2022 que no la habíamos visto, pero ha decidido volver.

Anuncia un cambio que nadie esperaba y deja a todos sin palabras

El programa ¡De Viernes! de Telecinco ha sido el elegido por Rocío Flores para romper el hielo y hacerlo de una manera que pone los pelos de punta. Una vez más, ha hablado de la relación con su madre, dejando a todos en shock al contar lo que siente a día de hoy.

Según esta joven: «Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre. He gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado (…), que a día de hoy no espero nada de ella». Rocío Carrasco era casi una niña cuando se quedó embrazada de su primogénita, tenía sólo 18 años, prácticamente no había salido ni del instituto.

Este hecho sumado a la enfermedad de su madre, Rocío Jurado, marcaron la vida de esta mujer que tuvo que mantenerse fuerte. La visión de su propia hija dejó a todo aquel que vio el programa helados, en especial por los años que han pasado y la imposibilidad de mantener una relación fluida con ella.

Son una familia que sigue teniendo mucho por intentar hacer, sobre todo, si tenemos en consideración que tenemos por delante algunos cambios que pueden aparecer a partir de ahora. Rocío Flores ha explicado en sus redes sociales que vuelve a Madrid, con lo cual, quizás puede estar más cerca de su madre y poder limar asperezas. Algo que sólo se puede presentar si hay un camino que pueda unir a estas dos mujeres.

De momento, esta serie de cambios que tenemos por delante y que pueden acabar marcando una diferencia que se convertirá en esencial en unos días en los que quizás tocará estar preparados para dar un giro importante de guion en estos días en los que se presentan ajetreados.

Un cambio de vida que viene y que Rocío Flores explica en sus redes sociales con pelos y señales. Con 700 mil seguidores ha decidido explicar el traslado y sus nuevos proyectos, según explica: «Ya os lo puedo contar: vamos a pasar una pequeña temporada más en Madrid que en Málaga. Vamos a estar un tiempecito aquí, así que ayer llegaron Manuel y Roma, y ahora nos estamos asentando y acostumbrando un poco a todo». Nuevos proyectos esperan a esta joven que se ha ganado la vida explicando su día a día y que ahora puede empezar a mostrarlo desde la capital de España.