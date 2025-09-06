Sorprendente reacción de Carmen Borrego a la brutal entrevista de Rocío Flores: "Me da pena"

Carmen Borrego le ha dedicado unas palabras a Rocío Flores después de escuchar la brutal entrevista que ha dado en Telecinco, concretamente en el programa ¡De Viernes! La hija de María Teresa Campos es íntima amiga de Rocío Carrasco, así que su reacción era una de las más esperadas. Como no podía ser de otra forma, se ha posicionado a favor de la empresaria, pero ha admitido que es una situación que le da «pena» porque tiene muchas víctimas.

Carmen Borrego se ha estrenado en el programa ¡Vaya fama!, un espacio que a partir de ahora se emitirá los fines de semana en Telecinco antes que Fiesta. La tertuliana ha comentado la exclusiva que ¡De Viernes! emitió sobre Rocío Flores y mirando a cámara ha dicho: «A mí me da mucha pena, creo que en esta familia la realidad es que han sufrido todos muchísimo, pero me da especialmente pena porque yo sí que he vivido momentos felices de la infancia de Rocío con su madre, y que Rocío, por traumas o circunstancias de la vida su cerebro haya borrado esas vivencias vale, pero sí que los ha tenido. Yo he vivido algunos y han sido muy bonitos».

Rocío Flores dando su entrevista. (Foto: Telecinco)

El discurso de Borrego es prácticamente el mismo que el de Terelu Campos, quien escuchó en directo las declaraciones de Rocío Flores. Terelu aseguró que no reconocía a la joven, pues, según lo que ella había vivido, sí había tenido muchos momentos felices al lado de Rocío Carrasco, otra cosa es que el destino las separase y ahora estén enfrentadas. Pero, siguiendo la versión de Terelu, Rociíto y su hija mayor mantenían una relación estupenda.

La reacción de Carmen Borrego

Rocío Flores ha sido bastante clara. Después de más de dos años guardando silencio, ha asegurado que su madre le ha «destrozado la vida», pero promete que siempre será su madre, así que no habría que descartar una reconciliación en un futuro (lejano). Hasta que llegue este momento, la influencer está al lado de Antonio David Flores, recordando que, según su punto de vista, es la única persona que nunca le ha fallado.

Carmen Borrego en ‘¡Vaya Fama!’. (Foto: Telecinco)

Al escuchar todo esto, Carmen Borrego no se ha quedado callada. «Yo sí le echo algo en cara a Rocío es la poca capacidad de autocrítica que tiene porque todos han cometido errores, no solo una parte ha cometido fallos. Nosotras hemos escuchado a su padre durante 20 años hablar mal de su madre, y ella en ningún momento ha dicho ‘es verdad, mi padre lo ha hecho mal’, esa poca capacidad de autocrítica me hace que se me quede cojo su testimonio», desliza la hermana de Terelu Campos en ¡Vaya fama!

Amador Mohedano apoya a Rocío Flores

El programa que se ha estrenado hoy en Telecinco no sólo ha contado con el testimonio de Carmen Borrego, también han invitado a Amador Mohedano, quien ha tenido a bien dar unas declaraciones. El hermano de Rocío Jurado, como era de esperar, ha aplaudido a Rocío Flores.

«Es difícil hablar con ella porque es verdad que sale llorando rápidamente. Y bueno, las pocas cosas que dijo, las pocas cosas que dijo, pues estoy totalmente de acuerdo», comenta Amador. Ahora sólo queda esperar para ver cómo termina el relato de Rocío, quien se sentará en el plató de ¡De Viernes! próximamente.