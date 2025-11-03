Giro de 180º confirmado por la AEMET: faltan horas y lo que llega no es normal

Faltan horas y lo que llega no es normal, nos enfrentamos a un giro de 180º confirmado por la AEMET. Estos expertos no dudan en darnos una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que vamos a vivir en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni visto llegar. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Las horas que llegan y que pueden faltar no es nada normal, será el momento de apostar claramente por una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tocará estar pendientes de algunos cambios que pueden ser los que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días.

Faltan horas y lo que llega no es normal

Lo que va a llegar no es normal, nos enfrentamos a un destacado giro radical que puede ser esencial, en estos días en los que los cambios son una constante. Este mes de noviembre vamos a tener que afrontar un marcado cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días que no esperaríamos.

Es importante conocer el estado de un tiempo que puede ser variable, haciendo que tengamos que ver llegar algunos cambios que quizás hasta el momento desconoceríamos. Vivimos un tiempo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles de lo que vamos a encontrar en breve. Con la puerta abierta a una serie de novedades que, sin duda alguna, tocará estar viendo lo que llega en estas próximas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

Parece que el otoño va a llegar de golpe en una zona de España en la que tocará prepararnos para lo peor. Deberemos estar preparados para una serie de cambios importantes que, sin duda alguna afrontaremos. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos próximos días.

La AEMET confirma este giro de 180º

Será mejor que empecemos a pensar en una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, tenemos que empezar a visualizar un otoño con unos fenómenos poco comunes, después de la estabilidad de días pasados.

Este giro de 180º lo explica la AEMET desde su web: «Se prevé que un frente recorra la Península de oeste a este dejando a su paso cielos cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio. Serán abundantes y acompañadas de tormentas ocasionales y posible granizo en la mitad oeste peninsular, y en general débiles y ocasionales en el resto, sin esperarse en el extremo sureste ni en Baleares con cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. Los mayores acumulados se darán en Asturias, noroeste de Castilla y León y Galicia, siendo probable que sean persistentes y localmente fuertes especialmente en el oeste de Galicia. Con incertidumbre también se podrían dar intensidades fuertes en otros puntos del extremo oeste peninsular y acumulados significativos en el sistema Central occidental. En Canarias, intervalos de nubosidad alta tendiendo a nuboso en los nortes de las islas de mayor relieve con posibles precipitaciones débiles. Probables nieblas matinales en el Ebro, Melilla e interiores de Cataluña y del sureste peninsular. Brumas frontales en la mitad oeste».

Siguiendo con la misma explicación: «Temperaturas máximas en descenso en el oeste peninsular y de forma localmente notable en Canarias, con aumentos en el alto Ebro y regiones del centro sur e interior nordeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Canarias y extremo noroeste peninsular, con predominio de los aumentos en el resto. Soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho rolando a poniente al final. Viento moderado de componente sur en la mayor parte del resto de la Península y en Baleares tendiendo a rolar a oeste en las vertientes atlántica y cantábrica. Se prevé que llegue a fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, Pirineos y montañas de la vertiente atlántica norte, sin descartar otros puntos del extremo oeste peninsular, y pudiendo alcanzar intensidades huracanadas en la cordillera Cantábrica y puntos del litoral gallego. Viento flojo del oeste en Canarias tendiendo a establecerse el alisio». Tocará estar preparados para lo que está por llegar en estos días en los que todo puede ser posible.