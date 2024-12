Fue azafata de ‘La ruleta de la suerte’, pero su vida cambió por completo: así está ahora

Durante casi una década, Paloma López fue un rostro icónico en la televisión gracias a su papel como azafata de ‘La ruleta de la Suerte’. Su energía contagiosa y carisma frente a las cámaras le permitieron ganarse un lugar especial en los corazones de los televidentes. Sin embargo, en 2015, en el pico de su popularidad, decidió abandonar el programa que había sido su hogar profesional durante nueve años, para perseguir una pasión que había estado latente en su vida: la interpretación. Nosotros sabemos qué ha pasado con la ex compañera de Jorge Fernández, uno de los presentadores más míticos de Antena 3.

Adiós a Paloma López

El 21 de enero de 2015 marcó un antes y un después en la vida de Paloma. Con una emotiva despedida organizada por el equipo de ‘La ruleta de la Ruerte’, dijo adiós a sus compañeros y al público que la había acompañado durante casi una década. Visiblemente emocionada, Paloma expresó su agradecimiento y anunció su intención de explorar nuevos caminos: «Espero haberos divertido con mis chistes y mis payasadas. Lo he hecho lo mejor que he podido y seguro que me veréis en algún otro sitio», afirmó.

Jorge Fernández, el presentador del programa, también dedicó unas palabras de despedida que reflejaban el afecto y respeto que sentía por su compañera. El músico Joaquín Padilla, por su parte, sorprendió a Paloma con un ramo de flores y un cartel firmado por todo el equipo. Este momento cargado de emociones simbolizaba el cierre de una etapa significativa en la carrera de Paloma.

¿Qué pasó tras ‘La Ruleta de la Suerte’?

Desde su salida de ‘La ruleta de la Suerte’, Paloma López centró sus esfuerzos en cumplir su sueño de ser actriz. Aunque el programa le había dado reconocimiento y popularidad, su verdadera vocación siempre había sido la interpretación. Este cambio no fue fácil. Sin embargo, Paloma estaba dispuesta a empezar de cero en un mundo competitivo y lleno de desafíos.

Tras despedirse del programa, la alicantina subió a los escenarios de distintos teatros para interpretar obras como ‘La casa de Bernarda Alba’, ‘Dos mujeres’ y ‘La ópera de los tres centavos’. Su pasión y dedicación al arte dramático pronto dieron sus frutos, permitiéndole participar en producciones de cine y televisión. Entre sus papeles destacados se encuentran su trabajo en la serie ‘El Chiringuito de Pepe’ y en proyectos posteriores como ‘Ella es tu padre’ (2017), ‘De infiltrant’ (2018), y las películas ‘Nervios de boda’ (2019) y ‘La familia perfecta’ (2020).

En 2022 volvió a captar la atención del público con su interpretación de Marta en el cortometraje ‘Me quedo’. Este papel consolidó su reputación como actriz versátil y talentosa, demostrando que su decisión de dejar ‘La ruleta de la suerte’ había sido el movimiento correcto para su carrera.

¿Qué piensa de ‘La Ruleta de la Suerte’?

Aunque su enfoque principal ha sido la actuación, Paloma no ha dejado de lado su formación académica y otras pasiones. Graduada en Diseño Gráfico por la Escuela de Arte de Alicante, también cursó estudios en Diseño de Interiores. Esta combinación de habilidades le permitió trabajar como diseñadora en un estudio de arquitectura, demostrando su capacidad para equilibrar diferentes facetas de su vida profesional.

A pesar de haber dejado el programa hace casi una década, Paloma López sigue guardando un cariño especial por ‘La ruleta de la Suerte’. En abril de 2021, con motivo del 15º aniversario del programa, envió un mensaje de felicitación a sus antiguos compañeros: «Es un logro impresionante mantenerse en antena durante tanto tiempo. Os mando un beso enorme y mis mejores deseos para que sigáis cosechando éxitos».

Este gesto refleja la gratitud y los lazos afectivos que Paloma mantiene con el programa que marcó un capítulo importante en su vida. Aunque su carrera ha tomado un rumbo diferente, su paso por Antena 3 sigue siendo una parte significativa de su historia.

Paloma López, una figura mítica en Antena 3

La trayectoria de Paloma López es un ejemplo de cómo los cambios valientes pueden abrir nuevas oportunidades. Al dejar un trabajo estable y reconocido en televisión para seguir su pasión, demostró que es posible reinventarse y perseguir sueños aún en circunstancias inciertas. Su evolución como profesional y como persona es una inspiración para quienes desean explorar aventuras desconocidas.

Actualmente Paloma no sólo es recordada como una figura destacada de ‘La ruleta de la Suerte’, sino también como una artista comprometida que sigue construyendo su legado en el mundo de la interpretación. Su historia demuestra que todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Qué pensará Jorge Fernández de todo esto?