Frank Cuesta bautiza a una de sus vacas como ‘Ángela Pam’

El afamado presentador Frank Cuesta ha publicado un vídeo en redes sociales donde nombra a una de las vacas que tiene en su santuario ‘Ángela Pam’. En la grabación se puede ver cómo Frank se acerca a la vaca mientras la presenta a sus seguidores: «La vamos a llamar ‘Ángela’ o ‘Pam’, me da igual». Este vídeo se ha viralizado y ha generado múltiples comentarios por parte de los internautas. «Jajajjaja este Frank nunca defrauda» o «Hahahha adoro a este señor», son algunos de sus comentarios.

Frank responde a un ‘streamer’

Tras las declaraciones del streamer ElMillor sobre la salud mental, Frank Cuesta no ha tardado en hacer un vídeo para responderle. En la grabación le recrimina su actitud y califica sus declaraciones como «lamentables». «Despojo humano, quién te crees por jugar al League of Legends o al Minecraft, quién te crees que eres para criticar a cualquier persona que tenga una enfermedad mental. Tú quién eres, mándame tu currículum, dime lo que has hecho en la vida, dime socialmente qué has aportado a la sociedad aparte de jugar juegos», ha declarado en el vídeo.

Posteriormente hacía referencia al tipo de público que ve a este influencer: «Que te vean chavalitos que luego reciben la información de que si alguien se intenta suicidar y no lo consigue es un subnormal o un tonto. ¿Qué eres?, yo sé lo que soy yo, un tío que era entrenador de tenis al que le gustan los bichos, pero lo que no voy a hacer jamás es hablar de algo que realmente no tengo ni idea».

Las consecuencias de una mordedura

Frank Cuesta compartió en su cuenta de X (Twitter) el pasado 3 de agosto una imagen desu pulgar izquierdo ensangrentado a consecuencia de una mordedura de una víbora en Tailandia, donde reside desde hace años. Junto a la imagen el carismático presentador publicó un mensaje en el que comunicaba a sus seguidores que tuvo que acudir a un hospital para recibir ayuda profesional, «De momento sigo vivo, es una mordedura muy rara que provoca un dolor brutal».

El veneno que recibió tiene un efecto mucho más rápido en comparación con el de otras serpientes venenosas. «A los 30 segundos estaba con un dolor brutal y a los cinco minutos tenía la mano como una patata», cuenta Frank en su vídeo. Otros síntomas que está sufriendo Frank son: vómitos, brazo inflamado, diarrea y malestar general.