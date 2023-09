La famosa olvidada de Telecinco en serios problemas: cierra su negocio

Telecinco se ha convertido en una empresa muy rentable para muchos famosos. Algunos rostros tan conocidos como Olga Moreno o Antonio David Flores han hecho fortuna gracias a la cadena, pero el éxito no dura para siempre. La andaluza ha desvelado que ha tenido que tomar una drástica decisión: cerrar el negocio que tenía en Málaga. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que Olga era un rostro bastante popular, pero hace un tiempo que desapareció de la pequeña pantalla porque nunca se ha sentido cómoda delante de las cámaras. Participó en ‘Supervivientes’ para ayudar a su familia, aunque en realidad su intención nunca fue ser famosa.

Olga Moreno era propietaria de un negocio de ropa en la Costa del Sol. Todo iba bien hasta que se separó de Antonio David y pensó que lo mejor para ella era cambiar de vida. El primer paso que dio fue enamorarse de Agustín Etienne, su representante y amigo. En estos momentos disfrutan de una relación estable e incluso barajan la posibilidad de vivir juntos en Madrid, por eso Olga ya no quiere seguir trabajando en su tienda.

Olga Moreno da todas las explicaciones

Olga Moreno ha tenido muchos problemas con Marta Riesco, quien le ha acusado de haberse gastado el dinero de Supervivientes sin compartirlo con su familia. La exmujer de Antonio David ganó el premio final y prometió que lo iba a repartir entre los suyos, pero Marta asegura que esto no es así. ¿Qué pasó exactamente y por qué se llevan tan mal? Todo hace pensar que Antonio David no ha sido sincero ni con Marta ni con Olga, por eso ellas mantienen una relación tan tensa.

Moreno ha dado una entrevista en ‘Semana’, su revista de cabecera’, y ha anunciado: «Hace poco cerré mi tienda». Durante mucho tiempo ha sido un negocio rentable, sobre todo cuando la andaluza participaba en los programas de Telecinco. Sin embargo, ahora se ha convertido en una estrella de la crónica social y gana mucho dinero con sus exclusivas, así que no tiene necesidad de estar pendiente de una empresa que requiere de tanta dedicación. Olga viajaba a Madrid continuamente para comprar material y después se desplazaba hasta Málaga, donde se encontraba el negocio. Eso sin contar las campañas de publicidad qué hacía en sus redes sociales.

Ya no es empresaria

Antonio David Flores siempre presumió de Olga Moreno porque tuvo una gran capacidad para sacar a su familia adelante. El colaborador estuvo mucho tiempo apartado de los programas de televisión y durante esta etapa fue Olga la que se encargó de generar ingresos. Sin embargo, ahora ha empezado una nueva vida y ya no tiene los mismos intereses. Lo único que le importa es aprovechar el tiempo al lado de su hija Lola y disfrutar de su relación con Agustín Etienne. De hecho en Telecinco barajan la posibilidad de que se instale en Madrid de forma definitiva e incluso que intente escolarizar a su pequeña en la capital.

Los nuevos problemas de la familia

El exmatrimonio llegó a un pacto para no atacarse públicamente y Olga no se lo ha saltado, pero es cierto que ha dado varios pasos polémicos. La entrevista ha dado en su publicación de referencia ha situado a Antonia David en el centro de todas las miradas y en estos momentos él no quiere llamar la atención. Está centrado en su carrera como youtuber y quiere distanciarse de los programas de televisión.