La famosa española que sorprende a todos celebrando su soltería con una foto en ‘topless’

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a protagonizar noticias inesperadas, pero un conocido rostro de la crónica social ha superado todas las expectativas. Estamos hablando de una mujer que estuvo trabajando en Telecinco durante un tiempo y que de forma indirecta tiene relación con Rocío Carrasco. Es una reportera que trabajó para Ana Rosa Quintana y que fue novia de Antonio David Flores. Sí, estamos hablando de la controvertida Marta Riesco. La periodista ha celebrado su soltería quitándose la parte de arriba del bañador y ha revolucionado a sus seguidores.

Marta Riesco está disfrutando de una nueva etapa y ha sucedido algo realmente curioso. Cuando estaba con Antonio David Flores recibía muchas críticas y ataques, ahora también, pero ha nacido una tendencia muy positiva para ella. De un tiempo a esta parta el público ha empezado a interesarse por sus pasos, tanto es así que su cuenta de Instagram acumula casi 200.000 seguidores. Se ha convertido en toda una influencer, de ahí que su nombre esté en boca de todos.

El posado de Marta Riesco

Marta Riesco se ha quitado el bañador para celebrar su soltería. Trabaja como columnista en un medio digital y aprovecha este espacio para reflexionar sobre los aspectos más desconocidos de su vida. Sí, ha vivido un momento delicado tras romper con Antonio David, pero hay otras cosas que le han afectado más. Según ha contado, perder a su abuela supuso un golpe durísimo para ella. De hecho tuvo que ponerse en tratamiento porque no sabía cómo salir adelante.

“Había tocado fondo por primera vez en mi vida. Mi abuela era la persona con la que más me reía, me crie con ella y con mi abuelo. No lo superaba, me levantaba llorando, me acostaba llorando, todo el día llorando durante meses. Fui dejando de hacer cosas cotidianas por miedo. Dejé de coger el metro, el tren, el ascensor y cualquier espacio cerrado me aterraba”. Después de superar todo esto se ha dado cuenta de que una ruptura sentimental no es suficiente para hundirla.

La periodista revoluciona Instagram

Marta Riesco está olvidando a Antonio David Flores y comparte el proceso en sus redes para intentar ayudar. Está surtiendo efecto. Hay mucha gente que se ve reflejada en ella. Está pasando parte del verano en su pueblo, situado en Toledo, y ha aprovechado para publicar algunas fotos que han encendido Instagram. Riesco ha posado para sus fans y las respuestas no han tardado en llegar. Queda claro que cada vez está más cerca de dejar atrás su pasado al lado de Flores.

Las palabras de Marta

Marta ha explicado que en Telecinco le pidieron, después de un problema que tuvo con Anabel Pantoja, que trabajara de colaboradora en un programa. Lo hizo por la cadena, pero no guarda un buen recuerdo. “No entendía nada. Solo me dejaba llevar por unos y por otros. No sentía ni padecía. Durante todo el programa tuve la mirada perdida. Temblaba y sentía que la mente se me iba, no pensaba con claridad y me costaba hablar”, ha escrito en su columna.