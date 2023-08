Inesperada relación de Marta Riesco con un miembro de Los Morancos. Todo el mundo alucina

La situación que atraviesa Marta Riesco ha cambiado bastante en las últimas semanas, sobre todo desde que ha recibido una propuesta de una empresa argentina. Le han ofrecido ser la estrella de un medio digital y escribir una columna semanal. Está triunfando. La periodista ha demostrado que tiene mucho talento para escribir, de hecho también está preparando sus memorias. Según contó, es un proyecto que dejó apartado porque cuando le hicieron la oferta ella estaba con Antonio David Flores y el malagueño no quería verse involucrado en el proyecto. Marta no tuvo más remedio que rechazarlo y ahora ha empezado de cero.

Marta Riesco ahora trabaja como influencer en Instagram y tiene a sus espaldas un ejército de seguidores que están dispuestos a dar la cara por ella. Cada vez se siente con más confianza, por eso saca a la luz detalles que solamente conocen sus seres queridos. ¿Lo último? Ha desvelado que mantiene una curiosa relación de amistad con un miembro de Los Morancos. Antes de desvelar la identidad del protagonista de esta noticia debemos tener en cuenta que Riesco cuenta con muchos apoyos, más de los que parece.

Los Morancos, rendidos ante Marta Riesco

Es cierto que Marta Riesco ha protagonizado muchas polémicas dentro y fuera de Telecinco, pero también es verdad que se ha visto envuelta en revuelos que no tenían nada que ver con ella. Marta ha conquistado a César Cadaval, integrante del mítico grupo Los Morancos. La periodista ha explicado que, a pesar de no conocerse en persona, César le felicita siempre por su santo. Han empezado una bonita relación amistosa a través de las redes sociales. Como vemos, la influencer cada vez va ganando más peso. Nada queda de aquella etapa oscura que vivió tras separarse de Antonio David Flores.

Marta Riesco ha confirmado que lo pasó muy mal después de romper con Antonio David. Según contó en su momento, el ex de Olga Moreno le pidió otra oportunidad y pasó unos días en su casa, pero de un momento a otro desapareció sin dar explicaciones. Riesco culpa a Rocío, cree que la joven no quiere que esté con su padre y no habría descansado hasta que lo ha conseguido.

La otra confesión de la periodista

Marta, en el medio donde trabaja como columnista, ha explicado que por fin ha superado los problemas personales que tuvo tras quedarse soltera. Todo ha sido gracias a una de sus amigas, con la que viajó a Tenerife. Allí coincidió con alguien de su pasado que le recordó que el amor sigue existiendo. Eso sí, ha dejado claro que no está en esa etapa y que de momento no pretende experimentar dicho sentimiento.

“Entre canción y canción, volví a ver a alguien que hacía muchos años que no veía. Me sonrojé y después de 4 meses, creo que volví a sentir esas cosquillitas”, empieza diciendo. De forma sutil estaba admitiendo que por fin vuelve a estar dispuesta a darle una oportunidad a su vida sentimental, aunque habrá que esperar un tiempo para volver a verla enamorada.

“No fue amor, aún no estoy preparada, pero fue genial durante unos segundos sentir que había luz al final de la ruptura. Me miraron cómo hacía mucho tiempo que no lo hacían y volví a sentirme la mujer más guapa y deseada del mundo. Durante esa noche, durante unos minutos, me devolvieron las mariposas”, desvela sobre su encuentro con el chico misterioso.