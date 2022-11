Así fue la tremenda bronca de Antonio David Flores y Marta Riesco en plena tienda de ropa

Aunque la pareja que forman Antonio David Flores y Marta Riesco no dejan de demostrar su amor a diario a través de las redes sociales, parece que como cualquier otra tiene algún que otro «roce» de vez en cuando, De hecho hace poco fueron protagonistas de una tremenda bronca que dejó atónitos a los clientes de una conocida tienda de ropa.

La gran bronca de Antonio David y Marta Riesco

El «ex» colaborador y la periodista de El Programa de Ana Rosa, se encontraban de compras por Madrid el pasado Lunes 7 de noviembre y por lo visto tuvieron una gran bronca dentro de la tienda de Zara en la calle Serrano.

Puede que esta misma semana les viéramos posando felices en el photocall del nuevo espectáculo del Circo del Sol, en el que también estuvo la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Rocío Flores, pero lo cierto es que la semana empezó algo «tensa» para ellos.

Según explica en exclusiva el portal Poprosa, todo comenzó este pasado lunes a las 20:00 horas cuando Antonio David y Marta Riesco se encontraban comprando ropa en la sección masculina de Zara. Según una testigo, Riesco era la que buscaba pantalones para su novio mientras este no dejaba de hablar por teléfono y no hacía caso a su novia.

La joven periodista cansada de la actitud de su novio, no dudó en gritarle un «Pues me voy, eh, pues me voy» que se escuchó en toda la tienda. La cosa no quedó ahí ya que Antonio David Flores no dudó en salir de la tienda para seguir atendiendo su llamada mientras que Riesco permaneció dentro de la tienda prosiguiendo con sus compras aunque con un verdadero estado de enfado.

No sabemos como acabó la discusión, pero la testigo asegura que toda la tienda estaba completamente «atónita» ante los gritos de ella pero sobre todo, el comportamiento «chulesco» de él.

Una situación bastante sorprendente teniendo en cuenta como decimos, todos los mensajes de amor que se dedican cada vez que uno de los dos suben a una foto a Instagram, donde además no dejan de posar juntos cada vez que tienen ocasión y desde que hace ya algunos meses, se anunciara oficialmente que Antonio David se separaba de Olga Moreno con quien ha estado durante más de 21 años, 12 de los cuáles fueron matrimonio, y tiene una hija en común llamada Lola. Recordemos que previamente el ex Guardia Civil estuvo casado tres años con Rocío Carrasco, con quien tuvo a su hija Rocío y a David, de 26 y 23 años respectivamente.