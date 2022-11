El lado más anónimo de Marta Riesco, novia de Antonio David Flores: lo que nadie sabe

Marta Riesco es la novia de Antonio David Flores, la periodista de 35 años tiene un lado anónimo lejos de las cámaras de televisión. La joven Marta tenía muy claro que quería destacar en lo suyo, se presentó a varios concursos de belleza e incluso probó suerte con la música antes de dedicarse a la televisión. Todo lo que se ha propuesto hasta la fecha lo ha conseguido la mujer que ha enamorado a Antonio David Flores esconde muchos secretos en su interior.

Marta Riesco tiene un lado de lo más anónimo como novia de Antonio David Flores

View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco)

Esta madrileña tenía muy claro que quería dedicarse a la comunicación, por eso no dudó en aceptar un puesto en la redacción de deportes de La Sexta para iniciar su carrera. En seguida descubrió que lo suyo era el mundo del corazón, por eso no dudó en empezar a trabajar con una de las más grandes.

Ha sido reportera en el programa de Ana Rosa Quintana, uno de los grandes nombres del periodismo de nuestro país, de quien ha podido tomar ejemplo y aprender muchísimo. En 2006 Marta probó suerte representando a Segovia en el concurso de Miss España, su belleza natural la empujaría a intentar lucirse en el concurso.

Después del concurso decidiría hacerse un pequeño retoque estético, se sometió a una rinoplastia para potenciar aún más su belleza. También es un amante de la música, fue una de las integrantes de un grupo musical llamado I-Legal con el que probó suerte en este sector. Intentaría ir a Eurovisión, aunque no lo consiguió.

La relación con Antonio David Flores la ha hecho saltar al centro del foco mediático, frente a las cámaras ha conseguido despuntar como influencer. Ha pasado de 90.000 seguidores a más de 150.000. Sus publicaciones valdrán más dinero en un competitivo mundo en el que la imagen y los seguidores lo son todo.

View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco)

En sus redes sociales podemos ver a una Marta radicalmente distinta a la que aparece en la pequeña pantalla. Una mujer con una gran sensibilidad y un gran amor perruno, Tomasito. Su perro aparece en numerosas publicaciones y es uno más en esta familia que ha formado con Antonio David Flores.

También hay algunos post en los que recuerda su niñez con gafas, algo que millones de niños han tenido que pasar. Marta se sinceraba: “esa Marta que veis, la del parche en el ojo a la que los niños llamaban “4 ojos”, “pirata” …Y si con mi historia puedo ayudar a una sola niña o niño de la tierra, me iré feliz a la cama…Cuando fui al oftalmólogo siendo una niña, me dijeron que tenía un ojo vago, Esa era la razón por la que un ojo lo abría más que otro. El vago, era eso, vago y se quedara más cerradito. El oftalmólogo me puso un parche y unas gafas de culo de vaso.” Mostrando su lado más anónimo.