Empezó a trabajar en televisión en 2008 gracias a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, programa presentado por Emma García. Sin embargo, Tamara Gorro todavía tiene detrás un ejército de detractores que está dispuesto a llegar hasta el final. El público quiere conocer la verdad y le ha preguntado por un asunto relacionado con su vida privada que la influencer prefiere mantener en la sombra. A pesar de haber compartido gran parte de sus intimidades, desde que se separó de Ezequiel Garay está intentando ser mucho más discreta.

Tamara Gorro ha estallado en su cuenta de Instagram tras ser acusada de haber orquestado un montaje con el exfutbolista. Hace unos meses anunció que habían puesto punto y final a su historia de amor. Más adelante decidieron darse una segunda oportunidad, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que eran más felices siendo amigos y compañeros de vida. Tamara explicó este planteamiento. El problema es que hay mucha gente que considera que no está siendo completamente sincera, de ahí el motivo de su último enfado.

Tamara Gorro estalla en Instagram

Tamara Gorro ha pasado unas pequeñas vacaciones con Ezequiel Garay y sus seguidores le han preguntado al respecto. Ha guardado silencio durante un tiempo, pero después ha estallado asegurando que estaba cansada de escuchar siempre los mismos rumores. Insiste en que hace unos meses firmó los papeles de divorcio con el padre de sus hijos. Ha puesto sobre la mesa este argumento para que el público entienda que la decisión que tomó no tiene retorno. Sin embargo, todavía hay demasiadas dudas.

La influencer ha sido muy clara. Ha empezado diciendo: «Haré lo que me dé la gana». Más adelante ha reconocido que ha estado unos días con Ezequiel, aunque se niega a entrar en detalles. «Hace un tiempo, para mí el suficiente, decidí que las redes sociales iban a dejar de ser una presión», declara. «Llega un punto que si no las controlas te llegan a superar. Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien?».

El sorprendente enfado de Tamara

Tamara Gorro siempre se ha caracterizado por tener mucha templanza, por eso su último enfado ha sorprendido tanto. «Estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo por qué decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, allá tú, adelante, eres libre», ha comentado en Instagram.

2 millones de seguidores

Delante de sus dos millones de seguidores, Tamara Gorro ha insistido en que no volverá a dar explicaciones sobre esta noticia que le resulta tan incómoda. Recuerda que tiene en común dos hijos con el deportista y no quiere incidir demasiado en asuntos que puedan resultar dolorosos para su familia.

Lo que sí ha confirmado es que seguirán viéndola con Ezequiel porque, a pesar de todo, continúan siendo buenos amigos. También ha recalcado que su «familia virtual» le conoce lo suficiente como para saber que no está mintiendo. Asegura que es lo único que le importa.