La faltada de Belén Esteban a Isabel Preysler en pleno directo

Belén Esteban ha saltado a la primera plana de la actualidad informativa ante una falta de respeto hacia Isabel Preysler que dejó a los espectadores en shock en pleno directo. La princesa del pueblo se ha hecho fuerte en la pequeña pantalla, llegó como madre coraje y se ha mantenido en ella, pese a sus formas. Creció en una familia humilde y no tuvo la oportunidad de formarse, algo que no le impide ganarse un buen sueldo ejerciendo de tertuliana en uno de los programas de éxito de la tarde. Su gran faltada hacia Isabel Preysler forma parte de ese carácter Esteban que no se puede esconder.

Belén Esteban falta al respeto a Isabel Preysler

Isabel Preysler se convirtió en la protagonista indirecta de un especial televisivo que tenía en su hija Tamara Falcó como protagonista. La marquesa de Griñón ha sufrido por amor lo que no está escrito, pasando de un compromiso a la ruptura en menos de 24 horas. Las infidelidades de su ya ex novio Iñigo Onieva llegaron a Sálvame.

La propia Tamara Falcó entró en directo para agradecer al programa su trabajo, entre todos le han abierto los ojos. El que hasta hace unos días era su prometido no la había respetado apareciendo en varios vídeos con otras mujeres. Un hecho que difícilmente se puede perdonar y menos con una mujer como Tamara. La hija de Isabel Preysler es todo corazón y se merece alguien que de verdad la quiera y la respete.

Belén Esteban decidió intervenir como tertuliana del programa que es. Ella que ha sufrido mucho por amor dijo una frase que dejó a todos en shock. Nadie podría imaginar que se refiere a una señora como Isabel Preysler de tal forma. La madre de Tamara Falcó es una mujer que ha conseguido ganarse, al igual que su hija, el cariño y la admiración del país, después de años en las revistas del corazón.

La frase de la discordia no deja lugar a dudas: «Lo que diga Isabel Preysler me lo paso por el arco del triunfo». Quizás demasiado directa o sincera, exponiendo aquello que pensaba en ese momento, dejó a sus compañeros atónitos. Fue una faltada que nadie podía esperar y menos refiriéndose a la madre de Tamara Falcó de estas formas. Isabel Preysler quizás no dé importancia a sus palabras, pero muchos de las personas que la siguen y admiran han dado un toque de atención al programa, ante esta falta de respeto al referirse a una señora de este calibre.