Estos es lo que piensa Alberto Chicote de los comensales que reservan una mesa y no se presentan

Alberto Chicote es uno de los mejores cocineros de nuestro país, dueño de un restaurante que no duda en exponer qué piensa de los comensales que reservan una mesa y no se presentan. El cocinero y presentador de ‘Pesadilla en la cocina’ es todo un experto en restaurantes, él mismo ha tenido varios demostrando su buen hacer en la cocina y fuera de ella. Chicote sabe muy bien cómo funciona un restaurante y, por lo tanto, lo que supone que un comensal reserve mesa y no se presente.

Alberto Chicote dice lo que piensa: comensales que no se presentan

Restaurantes de Tarragona y Reus han empezado a cobrar un porcentaje del menú cada vez que un cliente realiza una reserva. De esta manera se aseguran de que no pierden el total del dinero del menú en caso de no acudir y quedarse la mesa vacía esperando su llegada. Esta noticia ha generado muchos comentarios, incluidos los del propio Alberto Chicote que no ha dudado en exponer su opinión.

Ante un comentario que se muestra en contra de este cobro por comensal de un dinero que después se descuenta del pago del menú, el famoso cocinero responde. El usuario afirma que: “Cobrar sería más exacto. De todas formas y entendiendo el problema que causa la gente que ni se presenta ni se molesta en cancelar, el otro día desistí en reservar en un estrella Michelin porqué cancelar con menos de 24h te cargan 100€ POR PERSONA. No me parecía razonable.”

Alberto Chicote no entiende el por qué de esa actitud que impediría cobrar, afirmando que: “Seguramente, y no se de quienes hablamos, nadie te va a cobrar por algo justificado. Todos somos más que razonables. Pero mucha gente, y repito, mucha gente, reserva en 6,7, o hasta 8 restaurantes en el mismo día y mismo turno. Luego solo van a uno y a los demás… que les jodan”.

Una contundente respuesta que llega desde la experiencia, el propio Alberto Chicote sabe muy bien la problemática que genera un cliente que no piensa en el trabajo del restaurante. Preparar la mesa y esperar a alguien que les hará perder un espacio que podrían utilizar otros clientes. Es vital que se reserve y se acuda por el bien del propio restaurante.