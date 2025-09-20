Esther Cañadas ha vuelto: así era antes, su edad, sus hijos y la actualidad de la modelo que triunfó en los 90

La Plaza Mayor de Madrid se ha vestido de gala para recibir a uno de los desfiles más importantes del año. La diseñadora Carolina Herrera ha elegido este lugar tan emblemático de la capital para mostrar sus nuevas creaciones y hasta allí se han desplazado los rostros más destacados de la alta sociedad. Sin restar importancia a los vestidos, el detalle que más ha llamado la atención es la aparición de Esther Cañadas, la modelo que triunfó durante la década de los 90. Como todo el mundo sabe, durante un tiempo ha estado apartada en el foco mediático y ahora ha decidido recuperar su trono de forma progresiva. Tiene 47 años y puede presumir de ser una profesional de primera categoría, aunque lo más importante es que nunca ha descuidado su faceta familiar. Es madre de Galina y Maxine y disfruta de una relación estupenda con sus hijos, algo que han confirmado desde su entorno más cercano.

Hace menos de un año dio una entrevista en la que explicó los esfuerzos que había hecho para sacar adelante a los suyos. No podemos olvidar que era una modelo muy cotizada y consecuentemente su agenda estaba repleta de compromisos, pero ella no quería dar de lado a sus familiares, de ahí que atravesase temporadas bastante complejas. «Siempre he estado dispuesta a sacrificarme y eso ha sido clave. Al igual que la constancia. Pasé tiempos duros, pero no desistí. Cada Navidad me decía: Lo intento un año más y si veo que este tampoco, lo dejo. Tenía que ser realista. No podía estar comiendo arroz blanco toda la vida», respondió cuando le preguntaron por el secreto de su éxito.

¿Cómo se ha hecho famosa Esther Cañadas?

Hay otra clave que nos ayudará a entender la brillante trayectoria de Esther Cañadas. A pesar de que ha protagonizado grandes campañas, considera que todavía le queda mucho por aprender e invierte bastante tiempo en formarse y en probar nuevas técnicas. «Me apasiona aprender, es lo que me mantiene feliz y entusiasta», empezó diciendo durante una charla informal. «Siempre he dado todo de mí en cada proyecto, no sé hacerlo de otra forma. Y es algo que quiero transmitirle a mi hija. Ahora, si realizo una portada o un shooting, me gusta que lo vea y que de mayor recuerde a su madre como una mujer trabajadora y que ha luchado por lo que tiene, porque esa es la única forma de conseguir que los sueños se hagan realidad», recalcó en Elle.

Gracias a todo lo que hemos explicado en líneas anteriores, Cañadas puede compararse con otros referentes como Nieves Álvarez o Eugenia Silva. Sin embargo, de lo que se siente más orgullosa es de que sus compañeras de profesión hablan maravillas de ella y todas guardan un recuerdo estupendo del tiempo que han compartido en el pasado.

La vida actual de Esther Cañadas

Como decimos, después de más de una década alejada de los focos, la protagonista de nuestra noticia ha vuelto a conquistar las pasarelas con la misma fuerza y magnetismo que la convirtieron en una de las modelos más influyentes de España. Su regreso supone un guiño a la nostalgia de aquella época dorada de la moda, pero también un reflejo de la transformación que vive actualmente la industria, cada vez más abierta a la diversidad y a la inclusión de mujeres con trayectorias consolidadas. En este nuevo escenario, las grandes firmas no dudan en recuperar a aquellas modelos icónicas para rendir homenaje a su legado y demostrar que la elegancia y la presencia en la pasarela no entienden de edad.

La reaparición de Esther se produjo en 2024, en uno de esos desfiles memorables que combinan reencuentro, emoción y reivindicación, logrando una gran acogida tanto del público como de la crítica especializada. Su presencia generó un entusiasmo inmediato entre los asistentes, que celebraron la vuelta de una de las figuras más reconocibles de la moda española a nivel internacional. Aquel instante marcó el inicio de una nueva etapa para la albaceteña, que después de años apartada del mundo mediático ha regresado con renovada energía, adaptándose a los códigos de la moda actual sin renunciar a su sello personal. Todo esto es lo que ha llevado a la práctica durante su aparición en la Plaza Mayor de Madrid.

Una decisión muy importante

Esther Cañadas tomó una decisión en el año 2000, cuando se dio cuenta de que necesitaba hacer un parón para saborear mejor los momentos que vivía junto su familia. «Estaba en lo más alto, pero sentía que necesitaba parar. Lo bonito de la vida es poder transformarse y seguir el flujo natural de las cosas. Y eso fue lo que sentí que debía hacer en ese momento», explicó en Vogue. Después de haber compartido pasarela con leyendas como Christy Turlington, Helena Christensen o Liya Kebede pensó que era necesario un cambio, siguió su instinto y ahora hemos comprobado que apostó por el caballo ganador.