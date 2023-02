Este es el verdadero y oculto nombre de Shakira: sale a la luz su significado

Shakira es una de las cantantes más conocidas del mundo, que tiene un nombre oculto, por fin ha salido a la luz su significado verdadero. El nombre de Shakira es actualmente uno de los más conocidos y de los que más se habla. Nos hemos acostumbrado a él, aunque en su día rompió esquemas. Era una colombiana de ascendencia catalana que bailaba danza del vientre y cantaba en español, hasta que un día decidió que sería rubia y dio el salto a la música más internacional. Su verdadero nombre tiene mucho qué ver con su gran éxito.

Shakira sale a la luz el significado de su verdadero y oculto nombre

Shakira Mebarak Ripoll, el primer apellido es árabe y el segundo es catalán, con lo cual, decidieron ponerle a su hija un nombre poco común. Optaron por Shakira que significa ‘mujer llena de gracia’, este primer nombre es de origen árabe como su padre. Al igual que la danza del vientre que la hizo mundialmente famosa.

El segundo nombre de Shakira no es otro que el de Isabel, recibe este segundo nombre al igual que su prima, Isabel Mebarak. Ambas son artistas que triunfan en diferentes escalas. La fama de Shakira es internacional gracias a una serie de grandes éxitos que la han llevado hasta lo más alto, su prima empieza a despuntar desde hace poco.

Tal como ha revelado su prima Isabel a Socialité. “Tenemos una genética familiar muy fuerte. Mi abuelo tocaba seis instrumentos, mi abuela también tocaba el piano y cantaba… Todas las nietas tenemos el Isabel de segundo nombre en honor a ella, era una persona especial”. La abuela es la que les ha dado a todas las mujeres de la familia esa fuerza fuera de lo común.

Las dos primas pese a dedicarse a lo mismo nunca han tenido una relación muy estrecha, tal y como dicen: “Tuvimos poca oportunidad de estar físicamente juntas, tuvimos que separarnos cuando éramos muy niñas. Es una industria que no ha sido fácil, es una carrera que implica mucho sacrificio. No he ido a muchos conciertos de ella por agenda, diferencia de horarios, diferencia de lugar…», dice estar dispuesta a colaborar con ella en el futuro: «Me encantaría, compartimos el amor por la música, nos respetamos, nos queremos… Totalmente la respeto, la entiendo y la admiro”. Algo que podría cambiar ahora que Shakira estará más cerca de su familia en Estados Unidos.