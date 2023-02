Este es el motivo de peso por el que Tania Llasera no puede hacer ejercicio

Tania Llasera no puede hacer ejercicio, ha dado los motivos de esta decisión en sus redes sociales consiguiendo cientos de comentarios. Desde que Tania fue madre empezó a ganar peso y cambió de talla. Algo que sucede a casi todas las mujeres con lo que tienen que lidiar sin ser famosas. El hecho de que fuera una cara conocida y no tuviera complejo alguno fue lo que marcó la diferencia. Ella misma decidió exponerse en esta tendencia de Body Positive que la ha coronado como reina curvy por excelencia.

Tania Llasera revela el motivo por el que no puede hacer ejercicio

El motivo por el que no puede hacer ejercicio Tania Llasera ha saltado a las redes sociales. La presentadora pasó de una talla 36 a una 42-44 después de tener a sus hijos. Algo común, que la llevó a recibir muchas críticas. Es de las pocas presentadoras que ha decidido mostrarse tal y como es en todos los aspectos, incluida la maternidad.

En un vídeo de varios minutos en el que muestra su cuerpo sin complejos con arrugas, estrías y kilos de más, como una mujer normal, se sincera. Sus seguidores saben que esta mujer dice las cosas claras y no duda en ser lo más transparente posible. Por lo tanto, escucharla decir algo que pensamos una gran parte de la población es esencial.

Tania quiere dejar muy claro que hacer ejercicio es importante, es salud. Caminar, moverse a lo largo del día y evitar una vida sedentaria. Pero también se reafirma en que ella misma hace: «lo mínimo para estar decentemente fuerte”. Sin renunciar a nada, la comida o la vida social de la que presume en redes.

El motivo principal de no hacer ejercicio es “lo que es hacer sentadillas infinitamente para no tener celulitis, o comer solo lo que haya que comer para no tener celulitis, no. Es que no me compensa. Prefiero vivir». Es una decisión propia que decide implementar y compartir con todo el mundo.

Llasera también afirma que: “Comer bien, pero me gusta comer, me gusta un buen vino, charlar y dar un paseo”. Con lo cual sabe perfectamente la manera en la que su cuerpo y mente disfrutan. Vivir un día a día cargado de emociones con sus hijos, amigos y familiares es lo que mueve a Tania, más allá del ejercicio físico.