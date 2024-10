Este es el famoso que vive ahora en la casa donde Bárbara Rey se reunía con Juan Carlos I

Bárbara Rey decidió vender su lujosa casa en Boadilla del Monte (Madrid) en 2019 La vivienda, valorada en ese momento en 690.000 euros, fue una de las propiedades más comentadas debido a la relación que Bárbara Rey mantuvo con el rey emérito Juan Carlos I. A lo largo de los años, han circulado innumerables rumores sobre los encuentros que ambos habrían mantenido en esa residencia. Sin embargo, lo que hoy vuelve a poner esta casa en el centro de la atención mediática no es su pasado, sino su presente. Y es que en la actualidad, otro famoso ha decidido establecerse en este lugar cargado de historia.

La identidad del actual inquilino ha sido una verdadera sorpresa para muchos. Julián Álvarez, el futbolista argentino que este año se convirtió en uno de los fichajes estrella del Atlético de Madrid, es quien habita ahora en la polémica mansión de Bárbara Rey. El delantero llegó al club madrileño hace apenas unos meses y decidió mudarse a esta residencia situada en una de las zonas más exclusivas de la capital. La casa, que fue escenario de encuentros clandestinos entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, ahora se ha convertido en el hogar de uno de los deportistas más prometedores del fútbol internacional.

Todos los detalles sobre la famosa casa

Este inmueble, situado a unos 20 minutos en coche del Palacio de la Zarzuela, es conocido por su pasado, pero lo cierto es que está repleto de detalles interesantes. Con una parcela de 687 metros cuadrados y 474 metros construidos, la mansión ofrece todo lo que alguien podría desear para disfrutar de la tranquilidad de Boadilla del Monte. Distribuida en tres plantas, cuenta con seis amplias habitaciones, seis baños, una bodega, un gimnasio, varias terrazas y hasta un jacuzzi. Los jardines que rodean la propiedad ofrecen un entorno verde y sereno, ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio de la capital.

La privacidad que ofrece esta vivienda fue uno de los principales atractivos tanto para Bárbara Rey en su momento como ahora para Julián Álvarez. No es fácil encontrar un lugar en Madrid que combine exclusividad, tranquilidad y seguridad, tres aspectos fundamentales para figuras públicas como el futbolista. A pesar de la serenidad que esta casa podría parecer ofrecer, su historia la ha convertido en un espacio rodeado de controversia.

¿Qué pasó dentro de la mansión?

En su día, Bárbara Rey denunció un robo en esta misma propiedad. Según su versión, mientras se encontraba fuera de la casa, un grupo de personas se presentó haciéndose pasar por periodistas. Afirmaron que querían tomar fotos de la vivienda para un supuesto libro sobre la vida de la vedette. Sin embargo, lo que en realidad ocurrió fue el robo de varios materiales comprometidos, incluidas cintas de vídeo, grabaciones de audio y diapositivas que, según la propia Bárbara, contenían información delicada relacionada con sus encuentros con Juan Carlos I.

El robo fue un episodio traumático para la actriz, quien años más tarde revelaría que tanto ella como sus hijos recibieron amenazas de muerte debido a la posesión de dicho material.

El caso ha experimentado un giro inesperado cuando Ángel Cristo vendió unas fotos íntimas de su madre con el rey emérito. Estas imágenes, que muestran a Bárbara Rey y Juan Carlos en actitud afectuosa, han vuelto a poner en el centro del debate la relación que ambos mantuvieron en el pasado.

Este movimiento por parte de Ángel Cristo ha causado una gran conmoción en su familia, especialmente en su madre y su hermana, quienes se sienten traicionadas. Sofía Cristo, visiblemente afectada por lo ocurrido, no ha dudado en expresar públicamente su rechazo hacia su hermano, llegando a decir que «ojalá se pudra en la cárcel».

Julián Álvarez, salpicado por la polémica

A pesar de la tormenta mediática que rodea esta propiedad, la vida continúa en la residencia de Boadilla del Monte, ahora ocupada por Julián Álvarez. El joven futbolista, quien está enfocado en su carrera en el Atlético de Madrid, ha encontrado en esta casa el refugio perfecto para desconectar de la presión de los campos de fútbol y disfrutar de su vida en España. No obstante, vivir en una casa con tanta historia y controversia no es algo que pase desapercibido y muchos se preguntan si el delantero argentino está al tanto de todo lo que ocurrió en esa misma vivienda años atrás. De momento se ha negado a hacer comentarios al respecto. No quiere entrar en la polémica, a pesar de haber salido salpicado.

El interés por esta propiedad no solo se debe a su pasado turbulento, también a su envidiable ubicación y características. Boadilla del Monte es conocido por ser el hogar de muchas estrellas. No es de extrañar que Julián Álvarez haya decidido mudarse a esta propiedad en particular, a pesar de todo el revuelo que la rodea. Hay otros famosos que han vivido por la zona, como por ejemplo David Bustamante.

Con el paso del tiempo, la residencia que alguna vez fue escenario de momentos íntimos entre Bárbara Rey y Juan Carlos I ha cambiado de manos y ha albergado a distintos inquilinos. Lo que parecía ser solo una inversión inmobiliaria para el comprador de la casa ha terminado convirtiéndose en un espacio cargado de significado para el mundo del corazón.