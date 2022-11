«Entré en un estado de tristeza»: Belén Esteban se confiesa sobre su depresión

La depresión es uno de los grandes males que ha llegado a la vida de Belén Esteban, la princesa del pueblo perdió durante unos meses su eterna sonrisa. La Esteban no ha pasado por su mejor momento, sufrió un accidente en pleno directo que acabó con su alegría y ganas de vivir. La pierna de Belén se rompió y la llevó a urgencias en una rotura de tibia y peroné que supuso un dolor enorme para una mujer que estaba acostumbrada a no parar en casa. La depresión de Esteban ha empezado a pasar a la historia.

Belén Esteban se confiesa sobre su depresión

En una entrevista concedida a La Razón, Belén Esteban mostró sus sentimientos más profundos. Después de unas jornadas que se convirtieron en su peor pesadilla. La colaboradora de ‘Sálvame’, sufrió un aparatoso accidente en pleno directo. Se rompió la pierna por dos partes, algo que para una mujer activa como ella supuso un dolor enorme.

No solo el dolor físico de tener la pierna rota, sino también ante unas semanas en la que debería dejar atrás la que es su vida. Tal como afirmó en esta entrevista: “Ahora mismo voy dos días a ‘Sálvame’, porque a mí hasta el mes de abril no me dan el alta completa y ahora tengo un alta “por mejoría”, y eso quiere decir que puedo ir a trabajar”. Un trabajo que supone la razón de ser de una empresaria y colaboradora de lo más activa.

La entrevista prosigue con la importancia de este trabajo: “porque yo no he tenido depresión y eso quiero que quede muy claro, pero cuando me pasó lo de la pierna entré en un estado de tristeza. Me viene bien ir a trabajar porque así no estoy en casa todo el día pensando… Yo me he roto la pierna, pero con desplazamiento y astillada, y voy a rehabilitación todos los días”. Es decir, esta tristeza que arrastraba pudo acabar en depresión.

Una explicación que la Esteban a necesitado dar a sus seguidores de la mano de esta publicación. La tristeza podría haber generado esta enfermedad, ha sacado a Belén de casa y dejar que esos pensamientos negativos que pueden llegar en cualquier momento son menos frecuentes. El día a día y la actividad es esencial para poder salir de unos momentos peligrosos para la salud emocional.