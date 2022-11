Belén Esteban lleva más de dos décadas siendo uno de los personajes más mediáticos de nuestro país. La joven que se dio a conocer como novia de Jesulín de Ubrique y madre de la hija mayor del diestro, Andrea Janeiro, a finales de los 90, ha sabido labrarse una carrera televisiva en «Sálvame», programa en el que lleva de su primera emisión hace más de 13 años, pero también ha vivido momentos terribles que ahora parece recordar. Así es como Belén Esteban se confiesa sobre su problema con las drogas.

Belén Esteban se confiesa sobre su problema con las drogas

Ha sido a raíz de los recientes momentos vividos por su compañera de «Sálvame» Lydia Lozano que Belén Esteban ha hecho referencia a su pasado con las drogas.

Lozano fue noticia el pasado viernes 18 de noviembre cuando desde su programa, y mientras ella acudía a los ensayos de «Mediafest Nigth Fever» en el que actualmente participa, se le informaba de la aparición de Al Bano en «Sábado Deluxe». Recordando de nuevo la metedura de pata de la periodista cuando años atrás aseguró que la hija desaparecida del cantante italiano estaba viva, Lozano se deshacía en lágrimas y aseguraba que no iría al programa del prime time del sábado.

Luego cambió de parecer y dijo que sí iría pero finalmente no acudió a su puesto de trabajo, alegando que su madre lo estaba «pasando fatal». Una justificación que fue criticada por muchos de los compañeros de Lozano pero no por Belén Esteban, que se mostró de lo más comprensiva alegando que ella misma solía evitar ciertos temas de su vida para no hacer daño a su madre.

No habla de su pasado por su madre

De hecho, la colaboradora aseguraba no tener problema alguno en recordar y hablar de «una etapa muy mala de su vida», haciendo referencia al problema de adicción que tuvo en el pasado. “Yo, por mí, hablaría de eso todos los días, me da igual. Pero no lo hago porque hay una persona que quiero mucho, que es mi madre, que sufre con eso” dijo Esteban en el programa de tarde.

De este modo dejó claro que asume su pasado y su problema pero no desea que su madre lo pase mal justo como le sucedía a Lozano, aunque lo cierto es que no es la primera vez que la «reina del pueblo» menciona el tema. Hace tiempo tuvo un pequeño enfrentamiento con Kiko Rivera, ya que en una entrevista en directo el DJ dijo haber acabado metido en las drogas por culpa de los problemas con su madre, Isabel Pantoja. Esteban no dudó en contestarle y dejarle claro que “Los que hemos estado en la droga es porque nos ha dado la gana. Me parece muy feo que culpes a tu madre de esto. Cada familia hace lo que puede y lo gestiona como puede, que es un tema muy jodido”.