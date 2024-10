‘La Revuelta’: TVE cancela la emisión del programa de hoy, jueves 31 de octubre

La Revuelta, desde que se estrenó en La 1 de Televisión Española a principios de septiembre, no ha dejado de emitir una sola entrega. Pero todo cambió de forma radical el pasado miércoles 30 de octubre, puesto que RTVE optó por modificar gran parte de su programación habitual para ofrecer la última hora de la peor DANA que ha sufrido España en este siglo. Así pues, se decidió dar prioridad a la actualidad, ampliando la emisión de los Telediarios y programas especiales. Por lo tanto, se prescindió de emitir Valle Salvaje, El Cazador, Aquí la Tierra y, por supuesto, La Revuelta. Como no podía ser de otra manera, tanto David Broncano como el resto de su equipo comprendieron esta decisión, que no tardaron en comunicarla a través de sus redes sociales: «Hoy RTVE está llevando a cabo una programación especial en La 1 para informar de la última hora de los efectos de la DANA».

Por si fuera poco, añadieron algo más: «Esta programación continuará hasta después de nuestro horario habitual de emisión, por lo que esta noche no habrá programa. Mandamos un abrazo enorme y todo nuestro ánimo a los familiares de las víctimas y a toda la gente afectada. Teléfono para atención e información general sobre desaparecidos en la Comunidad Valenciana: 900 365 112». A pesar de que lo más grave ya ha pasado, los afectados siguen haciendo frente a los estragos de esta DANA. Desde viviendas, locales y coches completamente destrozados, hasta calles verdaderamente irreconocibles. Pero lo peor de todo ha sido, sin duda, las decenas de víctimas mortales que se ha cobrado este temporal. Al tratarse de una situación verdaderamente extrema, RTVE ha vuelto a apostar por informar de la actualidad. De esta forma, este 31 de octubre volverá a haber modificaciones en la parrilla de La 1 de Televisión Española, por lo que tampoco se emitirá un nuevo programa de La Revuelta.

A través de un comunicado, Radio Televisión Española ha confirmado esta nueva decisión. Así pues, han dado a conocer que los Telediarios ampliarán su emisión, desplazándose a varios de los puntos más afectados por la DANA. Eso mismo también lo hará el programa 59 segundos. En cuanto a la tarde, también habrá mucho más espacio para poder dar más información sobre esta tragedia.

Tras las ediciones de La Hora de La 1 y Mañaneros, La 1 de Televisión Española emitirá un especial informativo a las 14:15 horas y, seguidamente, se dará paso al Telediario 1 presentado por Alejandra Herranz. De esta forma, los compañeros recorrerán varias de las zonas que más estragos han sufrido, ofreciendo a los espectadores la última hora.

En cuanto a la tarde, se llevará a cabo una nueva edición de La Hora de La 1, presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo, que se emitirá desde las 18:30 hasta las 21:00 horas, tanto en La 1 como en el Canal 24 horas. Acto seguido, darán paso al Telediario 2, con Marta Carazo. Ella y su equipo estarán pendientes de los afectados y las víctimas de esta DANA, y lo harán hasta las 22:50 horas. Por lo tanto, de forma oficial, hoy tampoco habrá una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano.

Tras la emisión del Telediario 2, la programación especial se verá ampliada con el programa 59 segundos, presentado por Gemma Nierga. La periodista contará con expertos que darán a conocer, con todo lujo de detalles, las graves consecuencias y los efectos que va a tener, a corto y largo plazo, este desastre. Por primera vez, el micrófono del público se trasladará hasta Utiel, donde los vecinos van a poder dar a conocer sus experiencias y, sobre todo, contar qué opinan sobre cómo se está gestionando este suceso. Un día más, ¡la actualidad manda!