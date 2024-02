Esta es la prueba definitiva que aclara las dudas acerca de Sara Carbonero e Iker Casillas

Sara Carbonero hizo una promesa antes de cumplir 40 años: «Si llegó hasta aquí lo celebraré como una boda». Dicho y hecho. La periodista ha organizado una fiesta guía invitado a Iker Casillas. Era la prueba definitiva que estábamos esperando para confirmar que entre ellos hay una excelente relación. La vida de Carbonero dio un giro de 180 grados en 2019, cuando le detectaron un tumor maligno después de una revisión ginecológica. A partir de ese momento comenzó una lucha titánica que situó a Iker en el centro de la noticia. Fuentes cercanas aseguraron que el empresario madrileño disfrutaba de un vínculo especial con Sara, a pesar de haberse separado de ella.

Iker Casillas y el exfutbolista formaban uno de los matrimonios más famosos de la crónica social. No obstante, con el paso del tiempo empezaron a sonar con fuerza ciertos rumores que ponían en duda la estabilidad de esta relación. Fue el colaborador Gustavo González el primero en dar un paso adelante, asegurando que entre Iker y Sara había muchas diferencias. Una conocida revista acabó corroborando la teoría de Gustavo y aireó la ruptura definitiva de la pareja. La cuestión es que tienen dos hijos en común, por eso estarán unidos para toda la vida.

Sara Carbonero no dudó en invitar a Iker Casillas a su fiesta de cumpleaños. Posteriormente escribió un discurso en su cuenta de Instagram para explicar por qué era tan importante este evento. Insistió en que se había puesto en contacto con todas las personas que ocupaban un papel especial en su vida. Para su sorpresa, no hubo ninguna baja, por eso se siente tan agradecida con sus familiares y amigos.

Las pruebas que todo el mundo estaba esperando

Sara Carbonero insiste en que en su fiesta «se respiraba algo precioso en un lugar que te transportaba a otra época y se creó un ambiente mágico». Afortunadamente pudo compartir esta experiencia con el padre de sus hijos, quien mostró su versión más desenfadada al lado de Nacho Taboada. Recordemos que este último mantiene una relación sentimental con Carbonero. En un primer momento intentaron ser discretos, pero ahora no se esconden y por eso el joven decidió acudir al evento que organizó su novia.

«No puedo describir mi emoción al ver tantas caras conocidas sonriendo con los ojos vidriosos, bailando y cantando al unísono y dando lo mejor de sí mismas con un fin común: el de celebrar la vida», explica Sara cuando recuerda su 40 cumpleaños. Lo cierto es que hubo muchos momentos emotivos, por ejemplo cuando sus hijos se acercaron a ella para entregarle una tarta. La periodista ha tenido el detalle de compartir estos secretos con su ejército de seguidores, pues sabe que gracias a ellos se ha sentido más acompañada.

No obstante, lo que más ha llamado la atención es que Iker Casillas compartió tiempo y espacio con Nacho Taboada. En su momento se especuló con la posibilidad de que el empresario estuviera molesto con Nacho, pero las pruebas demuestran que entre ellos hay una bonita sintonía. Iker ha aceptado completamente al nuevo novio de su ex. De hecho el entorno insiste en que siempre se ha mantenido al margen, pues su único objetivo es que Sara este lo mejor posible.

Iker Casillas ha tomado una decisión

En el cumpleaños de Sara Carbonero hubo estrellas de la talla de Vanesa Martín, Isabel Jiménez o Paula Echevarría, a pesar de que gran parte del protagonismo se lo llevará Iker Casillas. Es cierto que se ha hablado mucho del regalo que Isabel le ha hecho a Sara por su cumpleaños: una bonita escultura diseñada exclusivamente para ella. Sin embargo, lo que el público quiere saber realmente es que siente Iker por Carbonero en estos momentos de su vida. Se ha hablado mucho de su trayectoria sentimental, pero el tiempo ha demostrado que ninguno de sus noviazgos ha llegado a buen puerto.

Iker ha tomado la decisión de mantenerse al margen. No está dispuesto a dar explicaciones sobre cuestiones emocionales. Esa es la razón por la que guarda silencio siempre que le preguntan por alguna mujer. También hay que tener en cuenta que su reputación cambió mucho después de separarse de Carbonero. Recordemos que durante su matrimonio fue apodado como «el yerno de España» porque parecía el hombre perfecto, pero la situación dio un giro de 180 grados después de la ruptura.

A pesar de todos los rumores que ha habido, Carbonero nunca ha hablado mal del padre de sus hijos. Su postura ha sido excelente y no ha convertido su vida privada en ningún espectáculo. Al contrario, se ha esforzado mucho para no llamar la atención de la prensa. Ha tenido muchas oportunidades de ganar dinero hablando sobre cuestiones sentimentales y ha preferido dar carpetazo a las ofertas que no sean ajustado a sus valores.