El increíble regalo que le ha hecho Isabel Jiménez a Sara Carbonero por su cumpleaños

El pasado fin de semana estuvo protagonizado por la fiesta que organizó Sara Carbonero para celebrar sus 40 años. El evento ha sido muy importante para la crónica social porque se ha demostrado la buena relación que la periodista mantiene con Iker Casillas, padre de sus dos hijos. Sara invitó a sus familiares y amigos cercanos, entre los que están la presentadora Isabel Jiménez. Recordemos que el vínculo entre estos dos rostros televisivos es más especial de lo que parece. Isabel y Sara son socias de una empresa de ropa, han trabajado juntas en Telecinco y la vida les ha unido de una forma especial. Tanto es así que Carbonero considera a Jiménez una hermana más.

En las últimas horas se está hablando mucho de la fiesta de Sara Carbonero porque unió a Iker Casillas y a Nacho Taboada, el nuevo novio de la periodista. Es evidente que el empresario madrileño tiene muy buen concepto de Nacho. Fuentes cercanas insisten en que mantuvieron una cariñosa conversación, de hecho hay imágenes que demuestran que compartieron el mismo espacio. Ha sido Sara la que ha publicado estas imágenes en sus redes sociales, para agradecer a su círculo el esfuerzo que hizo por acudir a su fiesta de cumpleaños.

«Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que estáis aquí absolutamente todas. No hay nadie, primero que no haya venido. Todo el mundo dijo que sí y después todos y todas habéis colaborado a hacerme llegar hasta aquí. Sobre todo desde hace cinco años atrás, que yo me prometí que si llegaba este día iba a ser lo que está siendo, casi una boda. Quería dar las gracias en primer lugar a Jessie, La Flaka, a Junior por estar su banda, por supuesto, por estar aquí. Me hicieron un lío. Además, por engañarme y por sorprenderme», comentó visiblemente emocionada.

El regalo de Isabel Jiménez

Isabel Jiménez y Sara Carbonero son dueñas de SlowLove, un marca que fundaron en 2015. La empresa no ha hecho nada más que crecer y esto ha unido todavía más a las presentadoras, pero la relación que tienen va mucho más allá de lo profesional. Tanto es así que Isabel ha acompañado a Sara en los peores momentos de su vida: cuando tuvo que enfrentarse al cáncer y cuando decidió romper con Iker Casillas. La conductora de Telecinco tiene muy en cuenta la sensibilidad de Carbonero, por eso le ha hecho un regalo muy especial en su 40 cumpleaños.

Isabel Jiménez le ha encargado una escultura personalizada de ‘Esculturas Únicas’, una empresa que se dedica a plasmar las ideas de sus clientes creando piezas únicas y cargadas de significado. El objetivo de esta marca, según pone en su página web, es vender «no solo algo bonito sino también una historia importante para ti o para la persona que la va a recibir». Es justo lo que ha hecho Jiménez, quien ha elegido cuatro elementos clave: una luna, una mujer y dos niños.

La escultura que Isabel le ha regalado a Sara Carbonero representa a la comunicadora y a sus dos hijos. «La luna nos mecerá», ha comentado la exmujer de Iker Casillas en su cuenta de Instagram. El precio de este objeto es muy variado, pero parte de los 380 euros. Hay que pagar por cada personaje y por el tipo de base que elige el cliente. Las bases empiezan en 100 euros, pero hay algunas que pueden llegar a los 1.000. La marca ha compartido en sus redes la escultura de Carbonero, pero no a especificado cuánto cuesta.

La bonita amistad de Sara Carbonero e Isabel Jiménez

Uno de los grandes valores de Sara Carbonero es que sigue conservando las mismas amistades. Recordemos que ha trabajado muy duro para convertirse en una presentadora de éxito, a pesar de que una parte del público le sigue relacionando con Iker Casillas. Hay que recalcar que dejó atrás al futbolista hace mucho tiempo. Tiene sus propios proyectos y hace malabares para compaginar su vida pública con sus obligaciones profesionales, por eso era tan importante para ella reunir a sus seres queridos en su fiesta de cumpleaños.

«Quería dar las gracias a mis amigas de toda la vida, que sé que les da bastante vergüenza este momento. A estos dos tesoros que tengo aquí, que les ha costado también un poquito, pero que son la fuerza de cada día, la fuerza de mamá». Estas palabras demuestran que Carbonero tiene muy presente sus orígenes, a pesar de que la fama le ha permitido conocer a otras personas como Isabel Jiménez. Entre ellas hay una relación muy especial. Se conocieron en la pequeña pantalla y enseguida crearon un vínculo que ha sido autor de muchas alegrías.

Isabel no se ha separado de Sara. Es su confidente y le ha apoyado en los momentos más complicados de su vida. Es una de las personas que mejor la conoce, por eso sabe que a Carbonero no le importan las cosas materiales y esa es la razón por la que le ha regalado una escultura cargada de significado. Lo más importante para la periodista son sus hijos, de hecho los pequeños de la casa son los responsables de la buena sintonía que hay entre Iker Casillas y su ex.