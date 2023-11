Una de las cantantes más famosas de nuestro país ha llegado al límite. Está cansada de escuchar siempre la misma pregunta y ha dejado claro que no va a responder a nada que esté relacionado con su vida personal. Sí, hablamos de Chenoa, quien confirmó hace una semanas que se había separado de Miguel Sánchez, el urólogo con el que se casó hace poco más de un año.

La artista siempre ha sido prudente, pero decidió vender su boda a una prestigiosa revista y ahora se siente en la obligación de dar ciertas explicaciones. Ha reconocido que Miguel y ella hacen vida separadas, pero se niega a profundizar.

Chenoa ha tenido un encontronazo con un reportero en Madrid. El periodista se ha acercado a ella para interesarse por su situación, pero la cantante se niega a tener detrás a la prensa de forma constante. «La gente está flipando», ha comentado visiblemente molesta. «Así todos los días», le ha dicho a una fan que estaba contemplando la escena.

El verdadero estado de Chenoa tras la separación

Chenoa ha puesto encima de la mesa cuál es su verdadero estado. «Estoy muy bien, de verdad, no os tenéis que preocupar», le ha dicho a un paparazzi que estaba intentando hacerle unas fotos. Estas palabras no han hecho más que alimentar los rumores, por eso hay tantos medios pendiente de sus movimientos. Cada vez se conocen más detalles de su separación y el público quiere respuestas, pero la presentadora de ‘Operación Triunfo’ considera que lo mejor es guardar silencio.

Miguel Sánchez ha intentado apartarse de la crónica social y el paso del tiempo le ha enseñado cuál es la postura correcta. Desde que salió a la luz su ruptura, en ningún momento ha hecho declaraciones, a pesar de que varios periodistas le han señalado de forma directa. Omar Suárez, colaborador de ‘Fiesta’, asegura que «podría haber terceras personas» por parte del médico». Sin embargo, él no quiere manifestarse al respecto.

Chenoa se niega a responder a esta pregunta

Otro de los motivos de la separación estaría relacionado con los planes de maternidad de Chenoa, que supuestamente no son compatibles con las ilusiones de Miguel Sánchez. El problema es que la artista no está dispuesta a decir nada sobre este tema.

«No te voy a contestar aquí, en medio de la calle, y mucho menos sobre estas cosas», le ha explicado a un reportero. Este ha seguido insistiendo, así que la artista ha estallado: «Es que no te voy a contestar, ni te lo voy a negar. Me da igual, decid lo que queráis. He pedido respeto y tranquilidad, pero os da igual».

La presentadora está muy dolida

Chenoa considera que está recibiendo un trato injusto. Insiste en que en estos momentos lo único que le importa es hacer bien su trabajo en ‘Operación Triunfo’, por eso necesita centrarse y mirar al futuro con optimismo. Esa es la razón por la que se ha negado a contestar a más preguntas relacionadas con Miguel. También tiene mucho que ver que él no quiere tener una vida pública, pues su trabajo requiere de seriedad y discreción.