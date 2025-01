España se enfrenta a un temporal extremo de nieve: la AEMET avisa a estas comunidades

La AEMET lanza un aviso a estas comunidades en las que podemos enfrentarnos a un importante temporal extremo de nieve. Tenemos por delante una serie de elementos que quizás no pensábamos que llegarían esta temporada. La realidad es que tenemos que ver este invierno que hasta ahora parecía que se había escondido detrás de un anticiclón que nos ha dejado una serie de elementos que quizás hasta ahora no teníamos en mente. Habrá llegado ese momento de empezar a pensar en algunos cambios que hasta la fecha no habíamos imaginado.

Tenemos que afrontar este cambio que hasta el momento no teníamos en mente que sería una realidad. Sin duda alguna, hay algunos elementos que nos están afectando de lleno y que quizás no nos acabarán de gustar. Empezando por un tiempo lluvioso que puede llegar a ser un problema para muchas personas, pero también con unas temperaturas bajas que pueden convertir esta lluvia en nieve. Los expertos no dudan en lanzar una importante advertencia, la AEMET tiene marcadas en el mapa unas comunidades que pueden acumular una buena cantidad de nieve en estas próximas horas.

Se enfrenta España a un temporal extremo de nieve

La nieve se convertirá en un problema que afectará de lleno a determinadas comunidades que deben afrontar un destacado cambio de ciclo y que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, tocará visualizar algunos cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia.

Habrá llegado el momento de empezar a crear algunos instantes de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia significativa. Es hora de ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo puede ser posible. Toma nota de lo que nos espera con una serie de cambios que llegarán en forma de nieve.

La borrasca Garoé está causando estragos en algunos puntos del país, sobre todo en un norte del país en el que encontramos algunos ingredientes que nos hacen estar pendientes de una situación poco común. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y de las consecuencias que este cambio puede tener.

Es hora de ver qué nos depara una previsión del tiempo con ciertas novedades destacadas que tocará tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habríamos esperado en estos días.

La AEMET avisa a estas comunidades

Hay algunas comunidades que están en alerta ante la llegada de un temporal de nieve que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Habrá llegado el momento de empezar a ver llegar determinados cambios que pueden ser claves en este momento.

La AEMET tiene una previsión del tiempo que pone los pelos de punta: «Precipitaciones que se esperan fuertes y/o persistentes en el oeste del sistema Central, zonas de Extremadura y en Andalucía occidental y Canarias donde también irán acompañadas de tormenta. Probables intervalos de viento fuerte en litorales del oeste de Galicia y golfo de Cádiz, sin descartarlos en Ampurdán. Ascenso notable de las temperaturas en zonas del nordeste peninsular».

Las alertas están activadas y llegarán de la mano de esta borrasca con nombre propio: «Se prevé que la borrasca Garoé mantenga una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a las vertientes atlántica y cantábrica así como entorno del alto medio Ebro y Pirineos. Son poco probables o no se esperan en el resto de la Península ni en Baleares. Serán más abundantes en el cuadrante suroeste, oeste de Galicia y zonas del Pirineo, con acumulados significativos en el oeste del sistema Central, zonas de Extremadura y especialmente en Andalucía occidental, donde es probable que lleguen a fuertes y vayan acompañadas de tormenta, sin descartar localmente alguna tuba marina o tornado. Se prevén nevadas en Pirineos, pudiendo darse también en cumbres de otros sistemas montañosos de la mitad norte. Igualmente, las Islas Canarias se verán afectadas por la borrasca, con cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormenta que se prevén localmente fuertes. Son probables las nevadas en cumbres. La cota de nieve se situará en torno a 2000/2400 metros en Canarias y 1800/2200 m. en la Península».

Las temperaturas acabarán siendo las protagonistas de este fenómeno: «Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, Galicia, Asturias y puntos de Guadalquivir, con aumentos en la mitad nordeste peninsular, Baleares, y zonas de Alborán, que llegarán a notables en depresiones del nordeste. Las mínimas descenderán en Canarias y Galicia aumentando en el resto, más acusadamente en el cuadrante nordeste, con aumentos notables en el Pirineo. Únicamente se prevén heladas débiles en cumbres del Pirineo. Soplarán vientos del sur y suroeste en la Península y Baleares con tendencia a rolar a norte en Galicia y área cantábrica. Se prevén intervalos de fuerte en litorales del oeste de Galicia y golfo de Cádiz, sin descartarlos en Ampurdán. Asimismo, podrán darse rachas muy fuertes en puntos de Andalucía occidental o en áreas de montaña. En Canarias vientos moderados de suroeste tendiendo a rolar a oeste y noroeste».